Hội An: Sông Hoài lung linh với lễ hội đèn lồng

Lễ hội đèn lồng Hội An chính thức khai mạc lúc 20g30, nhưng từ 6g chiều 30 tết, du khách và cư dân Hội An đã náo nức đổ về cầu An Hội để chờ xem lễ hội đèn lồng lần đầu tiên được tổ chức tại phố cổ Hội An.

Cầu An Hội là điểm trung tâm của không gian lễ hội đèn lồng Hội An với sân khấu nổi trên sông Hoài được trang trí những chiếc lọng cổ tạo hình những chiếc lọng cổ tạo hình như một lồng đèn, phát sáng phía bên trong vòm lọng, một hình trâu vàng (tượng trưng năm Kỷ Sửu) như một lồng đèn lớn. Từ cầu An Hội đến sân khấu trên sông là các dải lụa màu lộng lẫy. 77 chiếc lồng đèn với đủ hình tượng từ chùa Cầu, phố trăng đến lồng đèn ngôi sao, kéo quân, nơm cá, long, ly, quy , phụng... của các đơn vị dự thi được bố trí dọc hai bên quảng trường sông Hoài chiếu ánh sáng lung linh xuống lòng sông hòa với các hình tượng linh long, lân, quy, phụng, cá chép được bố trí nổi trên sông Hoài tỏa ánh sáng rực rỡ cùng với hàng nghìn hoa đăng lững lờ trôi tạo cho đêm hội một vẻ đẹp vừa hư vừa thực Đúng 20g30, trống nhạc khai hội vang lên trên nền nhạc dân tộc với cờ hội tung bay trên sân khấu. Lễ thắp đèn được tiến hành trang trọng với các điệu dâng rượu tế trời đất. Ba ông đồ cùng với học trò lễ phục vụ, trải chiếu, mở giấy, cầm bút lông lớn viết ba đại tự “Xuân, Đăng, Hội” và ba chữ lớn “Hội, Đèn, Xuân”. Những chiếc lồng đèn được mang ra để ông Thọ của sắc bùa làm lễ châm đèn các lồng đèn. Ánh sáng lung linh, huyền hoặc của các loại đèn lồng với đủ kiểu cách của các nền văn minh Âu - Á - Việt như hòa vào nhau trên dòng chảy sông Hoài, ngưng đọng giữa quá khứ và hiện tại trong giờ khắc trời đất sắp giao hòa tiễn năm cũ đi đón năm mới về. Lễ rước đèn diễn ra cùng lúc trên sân khấu và dưới sông Hoài. Các thuyền nhỏ được trang trí như một thuyền hoa rước các lồng đèn lên dự thi quanh hai bên bờ cho người xem thưởng lãm. Trên mặt sông hàng nghìn hoa đăng được thả trôi làm rực sáng cả mặt nước sông Hoài. Lễ thả đèn do các ông đồ và đội gia lễ ra buộc câu chúc phúc vào bong bóng bay. Các thiếu nữ Hội An trong trang phục áo dài truyền thống xếp hình hoa sen, tay cầm lồng đèn phố Hội. Cầu An Hội là mặt bằng thả thiên đăng, mỗi đội hình 3 người thả 1 đèn lần lượt tiến ra bờ sông. Tất cả đồng loạt 79 thiên đăng - tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng. Lúc này bầu trời và trên dòng sông Hoài rực sáng lung linh ánh đèn và tiếng reo hò của hàng nghìn du khách nước ngoài và người dân đang đứng hai bên bờ sông. Tất cả cùng nắm tay nhau và cùng hát “We are the world” trong giờ phút chuyển giao năm mới. KIM EM (TTO)