Hồi hộp băng ngang quốc lộ 1

Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) có hàng chục khoảng mở giữa dải phân cách. Những khoảng mở này đã trở thành điểm “đen” về tai nạn giao thông.

Chiều 19-3, một vụ tông xe dây chuyền đã xảy ra ngay tại khoảng mở dải phân cách thuộc địa phận thị trấn Thủ Thừa (Long An). Một xe máy và một xe đạp từ hướng TP.HCM về Long An đột ngột băng qua đường, va vào xe taxi Đức Linh từ Long An lên TP.HCM. Do không làm chủ tốc độ, xe ôtô chạy phía sau đã húc vào phần đuôi xe taxi. Vụ tai nạn làm bị thương hai người điều khiển xe hai bánh.

Cuối năm 2008, một tai nạn tương tự xảy ra tại xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An). Một xe buýt rẽ trái băng qua khoảng mở dả phân cách, bất ngờ va vào hai xe môtô đang lưu thông hướng Long An - TP.HCM. Sau khi va quẹt với xe buýt, một xe môtô tiếp tục va vào một xe tải từ TP.HCM về miền Tây. Vụ tai nạn làm người điều khiển xe môtô là anh ĐVP bị thương và chết trên đường đi cấp cứu. Ba người khác cùng đi trên hai xe môtô bị thương nặng.

Tại tỉnh Tiền Giang cũng có ba điểm “đen” khác là khoảng mở trước Trung tâm văn hóa huyện Châu Thành (thị trấn Tân Hiệp, nơi có rất đông học sinh của ba trường THPT và THCS qua lại vào giờ cao điểm), ngã ba Phú Mỹ (xã Tân Lý Tây, trước cổng Trường THCS Đoàn Giỏi) và ngã ba Hòa Tịnh (đường rẽ vào đền thờ cụ Thủ khoa Huân). Tại thị xã Tân An, trước cửa Nhà máy nước khoáng La Vie có một khoảng mở của dải phân cách. Vào giờ cao điểm, rất đông sinh viên, giáo viên của Trường cao đẳng Sư phạm Long An và Trường đại học Kinh tế công nghiệp Long An phải canh chừng để băng ngang đoạn đường khá nguy hiểm này.

Dọc chiều dài quốc lộ 1 (Tiền Giang, Long An), các khoảng mở dải phân cách đều có gắn đèn phản quang dễ nhận thấy vào ban đêm. Nhưng ban ngày thì nhiều nơi chưa có tín hiệu đèn cảnh báo, chỉ duy nhất tại thị trấn Tân Hiệp có hệ thống đèn cảnh báo nhấp nháy.

Theo thượng tá Trần Văn Hùng - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Long An, tại những khoảng mở của dải phân cách cần có tín hiệu đèn cảnh báo nhấp nháy để xe môtô và ôtô giảm tốc độ. Đối tượng tham gia giao thông khi có nhu cầu vượt qua khoảng mở phải tuân thủ luật, không phóng nhanh, vượt ẩu. Thượng tá Lê Văn Xây, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết trên suốt chiều dài 32 km của quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Châu Thành luôn có ba tổ tuần tra góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Ban an toàn giao thông tỉnh đã khảo sát, lắp đặt đèn phản quang giữa khoảng mở của dải phân cách. Tới đây sẽ gắn thêm đèn cảnh báo tại một số giao lộ đông người qua lại.