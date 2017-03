Hối lộ công an bằng quà biếu

Đầu tháng 9-2013, biết Hợp làm ở công ty nên Phạm Xuân Lộc (SN 1977, ngụ P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) rủ Hợp trộm tài sản của công ty. Hợp đồng ý và nói cho Lộc biết công ty vừa mới nhập nhiều hạt nhựa về để sản xuất bao bì. Sau đó cả hai lên kế hoạch ra tay vào ngày công nhân nghỉ làm cho thuận tiện.

Chủ nhật ngày 8-9-2013, lợi dụng công nhân không làm việc, Hợp mở cửa cho Lộc chạy xe vào công ty rồi vác ra xe 100 bao hạt nhựa khoảng 2,5 tấn. Trộm xong, Hợp ở lại công ty làm bảo vệ tiếp còn Lộc lái xe chở hàng qua thị xã Dĩ An, Bình Dương, bán cho vựa mua phế liệu của chị Đặng Thị Lệ (SN 1986, ngụ P. Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) được 47 triệu đồng, đang trên đường trở về Trảng Bàng gặp Hợp thì Lộc bị CA bắt.

Lãnh đạo CA Tây Ninh phân công thượng úy Nguyễn Phú Túc, Đội phó Đội Điều tra thẩm định và đại úy Võ Văn Châu, Đội phó CSĐTTP về TTXH và ma túy CAH Trảng Bàng thụ lý điều tra vụ việc. Tổ công tác mời Đặng Thị Lệ đến CAP Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương để làm việc. Trong khi làm việc, Lệ đưa một xấp tiền nhằm hối lộ tổ công tác. Các anh liền nhắc nhở, kiên quyết không nhận. Sáng hôm sau, gia đình của Đặng Thị Lệ đến Công an huyện Trảng Bàng để gặp đại úy Châu và gửi biếu hai hộp bánh trung thu cho anh và thượng úy Túc, nhưng đại úy Châu kiên quyết không nhận. Trước khi ra về, người nhà Lệ bỏ lại trên xe môtô của anh hai hộp bánh, sau đó nhắn tin cho thượng úy Túc và đại úy Châu biết rằng bên trong mỗi hộp bánh có số tiền 15 triệu đồng. Nhận được thông tin, hai đồng chí liền báo sự việc và nộp lại hai hộp bánh trên cho lãnh đạo Công an huyện Trảng Bàng và mời gia đình Lệ đến trả lại số tiền.

Cùng lúc, thượng úy Phạm Thành Vũ là cán bộ điều tra của Văn phòng cơ quan điều tra Công an Tây Ninh được giao nhiệm vụ lấy lời khai của Đinh Văn Hợp và những người liên quan, trong đó có mẹ của Hợp là bà Trịnh Thị Lê. Trong quá trình làm việc, bà Lê đưa cho thượng úy Vũ 1 triệu đồng gọi là “tiền bồi dưỡng nước uống”. Thượng úy Vũ nhẹ nhàng từ chối và yêu cầu bà Lê cất tiền vào. Khi bà Lê ra về, thượng úy Vũ kiểm tra phát hiện có 2 tờ giấy bạc loại 500 ngàn đồng nằm trong biên bản. Thượng úy Vũ đã lập biên bản và báo cáo lãng đạo xử lý. Công an huyện Trảng Bàng và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CA Tây Ninh đã làm thủ tục đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho ba sĩ quan công an trên.



Theo M.KHÁNH - T.MINH (CATP)