Hối lộ 'hiệp sĩ' khi tụ tập chơi ‘hàng đá’

Vào lúc 3 giờ ngày 24-11 nhóm "hiệp sĩ" phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo của người dân trên địa bàn khu phố 1, có một thanh niên đi xe máy đến tụ tập nhiều thanh niên sử dụng ma túy đá nên đã mai phục. Khi phát hiện nghi can là nam thanh niên như người dân báo vừa đến cổng một nhà nghỉ trên địa bàn thì bị các “hiệp sĩ” mời về trụ sở công an phường làm việc.

Lúc này nghi can đã đưa cho nhóm “hiệp sĩ” số tiền 2 triệu đồng để xin bỏ qua. Tuy nhiên, các “hiệp sĩ” không nhận và cương quyết đưa về phường. Tại đây nghi can khai tên Lê Tấn Lâm (27 tuổi, quê Tiền Giang). Kiểm tra trong người của Lâm công an phát hiện một gói ma túy đá và hơn 4 triệu đồng.