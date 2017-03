Hôm nay: Chủ đầu tư chung cư Mỹ Vinh tiếp xúc khách hàng

Tuy nhiên, đúng giờ hẹn, những khách hàng khiếu nại đã không đến tiếp xúc với chủ đầu tư.

Bà Vũ Thị Bích Loan, Giám đốc Công ty Thy, cho biết đã gửi thư thông báo lần cuối cho những khách hàng với nội dung trong ngày hôm nay (25-10), công ty sẽ gặp trực tiếp để giải quyết tranh chấp. Nếu khách hàng không tiếp xúc hoặc tiếp xúc mà giải quyết bằng thương lượng không được thì phía Công ty Thy sẽ đưa những tranh chấp này tới tòa phân xử. Bà Loan cho biết hiện chỉ có sáu khách hàng mua căn hộ Mỹ Vinh khiếu nại những vấn đề nêu trên. Đây là những khách hàng không đóng phí dịch vụ (35 USD/tháng) hai năm nay.

Riêng về phần diện tích tầng trệt, tầng lửng mà Pháp Luật TP.HCM thông tin là đang tranh chấp, bà Loan khẳng định những diện tích này là sở hữu của chủ đầu tư vì đất xây chung cư là do Công ty Thy mua. Về nội dung chủ đầu tư chiếm dụng tiền thuế 11% (10% thuế VAT, 1% lệ phí trước bạ cấp chủ quyền), bà Loan giải thích rằng khách hàng phản ánh không đúng. Những hợp đồng mua bán căn hộ, công ty đã xuất hóa đơn, còn 1% tiền lệ phí trước bạ thì trong hợp đồng mua bán đã ghi rõ là chủ đầu tư thu luôn để tiện ra chủ quyền cho khách hàng. Với phần diện tích thừa, thiếu trong mỗi căn hộ mà nhiều khách hàng đang khiếu nại, bà Loan cho biết chỉ là việc đo vẽ lại diện tích căn hộ theo quy định của Bộ Xây dựng để ra chủ quyền. Đã có 22 căn hộ nhận lại tiền vì diện tích đo lại giảm đi so với hợp đồng, chỉ có 44 căn hộ do diện tích tăng khoảng 10 m2/căn nên khách hàng phải đóng thêm số tiền chênh lệch (1.300 USD/m2 - PV).