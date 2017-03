Hôm nay: Lũ lên nhanh ở Hà Tĩnh và Quảng Bình

8 giờ tối qua (19-10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ cho biết lượng mưa nhiều nơi như ở huyện Huơng Khê và Kỳ Anh đã vượt qua 200 mm, mưa lớn bắt đầu từ sáng và đến đêm qua vẫn còn tiếp tục mưa. Tại Quảng Bình, đến tối qua mưa đã vượt 300 mm ở các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Yên Thượng (Nghệ An).

Quảng Nam thiệt hại nặng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng rìa bắc của rãnh áp thấp, kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao nên Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ còn có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai với lượng mưa tăng thêm 100-200 mm. Lũ ở các sông Nghệ An, Hà Tỉnh lên mức báo động 2.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão (Bộ NN&PTNT), đến hôm qua (19-10), mưa lũ đã làm 17 người chết, nhiều người mất tích và bị thương nặng ở các tỉnh miền Trung.

Trong đó nặng nhất là Quảng Nam với 13 người chết và ba người mất tích; Thừa Thiên-Huế có ba người chết, một người bị thương; Quảng Ngãi có một người chết, năm người bị thương và Quảng Trị có một người bị thương.

Sáng qua (19-10), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Phòng, chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát, đã đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại một số hồ chứa nước tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận ý kiến của UBND tỉnh đề nghị trung ương hỗ trợ trước mắt 20 tỷ đồng, 300 tấn gạo, 50 tấn giống rau màu cùng thuốc chữa bệnh, tiêu độc khử trùng... để giúp đỡ người dân vùng thiên tai, khắc phục thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Báo cáo với đoàn công tác, tỉnh Quảng Nam cho biết đợt mưa lũ vừa qua tỉnh đã bị thiệt hại nặng về người và của. Toàn tỉnh có 13 người chết, trong đó sáu người dân đào đãi vàng bị núi sạt lở vùi lấp chết ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Mưa lũ đã làm gần 1.000 hộ dân ở các huyện Tiên Phước, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên phải khẩn cấp di dời. Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, ước tính hơn 47 tỷ đồng với gần 80 nhà sập, tốc mái, hư hỏng, hơn 13.000 ngôi nhà ngập, 20 trường học, trạm xá bị tê liệt trong lũ nước ngập sâu, hàng ngàn giếng nước bị ngập úng, không sử dụng được, hơn 17.000 m3 kênh mương bị sạt lở, bồi lắng và bị lũ cuốn trôi. UBND tỉnh Quảng Nam đã chi khẩn cấp gạo, tiền hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, xuất 150 tấn gạo và các nhu yếu phẩm trợ cấp dân các vùng thiệt hại nặng, tổ chức sửa lại toàn bộ nhà bị tốc mái để người dân có chỗ ở.

Học sinh Huế chưa thể đến trường

Tại Thừa Thiên-Huế, hôm qua (19-10), lũ trên các sông đã rút mạnh xuống dưới mức báo động một nhưng vẫn còn hơn 10 xã của các huyện Hương Trà, Quảng Điền và Phú Vang bị ngập sâu trong nước. Một diện tích lớn hoa màu, đường giao thông bị hư hại và chia cắt. Tuyến đê bao xã Hương Phong (huyện Hương Trà) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng ở năm điểm với chiều dài hơn 300 m. Tuyến đê Đông Lâm (Quảng Điền) bị vỡ dài 300 m đã được khống chế bằng 3.000 bao tải cát hộ đê. Các hộ dân chạy lũ vì vỡ đê đã trở về nhà.

Hiện chính quyền hai huyện Phú Vang và Phú Lộc đang khẩn trương giúp đỡ người dân lợp lại 44 ngôi nhà tốc mái do lốc xoáy. Ba trường học bị tốc mái đã được khắc phục, tuy nhiên học sinh vẫn chưa thể đến trường vì vệ sinh chưa đảm bảo. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UB MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đến thăm hỏi, tặng tiền, chăn ấm và chia sẻ mất mát đối với những gia đình có người bị thiệt hại do lũ và lốc xoáy.