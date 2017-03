Hôm nay, xét xử nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh

Đinh Công Sắt (nguyên thiếu tá Công an TP Đà Nẵng), trung tá-nhà báo Dương Tiến (nguyên trưởng văn phòng đại diện Báo Công An TP.HCM tại Hà Nội) và Nguyễn Phi Duy Linh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ luật Hình sự tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng).

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 22-9-2008, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh cũng với tội danh trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa, những lời khai của các bị cáo có liên quan đến ông Trần Văn Thanh nên đại diện VKSND TP Đà Nẵng đã đề nghị hoãn phiên tòa. Cuối năm 2008, ông Trần Văn Thanh bị cho thôi chức chánh thanh tra Bộ Công an. Tháng 2-2009, ông Thanh bị khởi tố.