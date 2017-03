Hôm qua, tập trung 500 người nghiện

Sáng 5-12, các quận, huyện thuộc TP.HCM đã mở chiến dịch đưa người lang thang và nghiện ma túy về trụ sở công an phường. Tại đây, nhân viên y tế của trung tâm y tế dự phòng các quận sẽ tiến hành test nhanh nước tiểu của người bị đưa về. Nếu kết quả dương tính, lực lượng công an phường sẽ lập hồ sơ để nhanh chóng đưa người nghiện vào các trung tâm Bình Triệu và Nhị Xuân trong vòng 24 tiếng để cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý.

Sau đó, công an sẽ đi xác minh nơi cư trú của đối tượng. Nếu người nghiện không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định mà tái nghiện thì sẽ làm hồ sơ chuyển sang tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Riêng người lang thang không nghiện ma túy sẽ được đưa đến các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tại quận 8, địa bàn nóng về ma túy của thành phố, chưa đến 8 giờ sáng 5-12, các lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở công an hơn 50 người. Đa số đối tượng đều dương tính với ma túy và có tàng trữ ma túy trong người.

Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân những người sống lang thang. Ảnh: PV

Tại phường 12, quận 10, đến 9 giờ sáng đã có 12 người bị tập trung, trong đó có bốn người có kết quả dương tính với ma túy, đáng chú ý có cả sinh viên. Anh MHT khai là sinh viên ĐH Hoa Sen, sinh năm 1995, bị bắt quả tang chuẩn bị sử dụng hàng đá với ba người bạn tại một khách sạn. Tại trụ sở công an phường, anh T. cho biết đã “đập đá” được khoảng một tháng.

Bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND phường 12, quận 10, thông tin: “Công an phường đã gấp rút lập hồ sơ trình tôi ký quyết định vào chiều cùng ngày. Ngay sau khi có quyết định, công an phường đã đưa vào Trung tâm Nhị Xuân. Các ngày sắp tới, UBND phường sẽ ráo riết phối hợp với công an để đưa người không có nơi cư trú ổn định và người nghiện vào các cơ sở”. Bà Ngọc nhận định việc đưa người nghiện vào trung tâm càng sớm càng tốt vì càng để lâu, trụ sở công an phường sẽ quá tải và đề phòng người nghiện lên cơn không kiểm soát được.

Tương tự, từ 5 giờ sáng 5-12, các phường của quận 12 đã đồng loạt ra quân để đưa người không cư trú ổn định về kiểm tra. Ông Mai Văn Thọ, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cho biết phường đã huy động toàn bộ lực lượng rà soát các điểm nóng trên địa bàn và cho kiểm tra các khách sạn có nghi vấn. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bốn người khả nghi ở đoạn từ cầu vượt An Sương đến ngã tư Trung Chánh và một người trong nhà nghỉ. Qua kiểm tra, năm người đều dương tính với chất ma túy. Theo ông Mai Văn Thọ, phường sẽ xử lý dứt điểm tình trạng người nghiện ma túy không có nơi ở ổn định trước tết Nguyên đán.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra người lang thang và người sử dụng ma túy tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở hàng chục người không có giấy tờ tùy thân, có biểu hiện nghi vấn về trụ sở kiểm tra, sàng lọc.