Hơn 100 chiến sĩ cảnh sát vây bắt băng nhóm xã hội đen

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đặc biệt phức tạp, có một ổ nhóm tội phạm tổ chức theo kiểu xã hội đen hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Cầm đầu băng nhóm xã hội đen là Nguyên “tốc độ”, tên thật là Vũ Đăng Nguyên (SN 1977), quê huyện Nam Sách, trú quán ở Cẩm Đông, Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Đây là đối tượng cực kỳ lỳ lợm và liều lĩnh, đã “sở hữu” 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Qua một thời gian dài theo dõi, các trinh sát báo cáo về cho biết: Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt. Nguyên “tốc độ” không ra mặt mà hầu như đứng đằng sau tất cả vụ việc chỉ đạo đàn em. Các quán ăn, karaoke, mát-xa, tẩm quất, điểm chứa gái mại dâm... sau khi đã đưa vào tầm ngắm, Nguyên chỉ đạo đàn em đến gây rối, đập phá và đe dọa.

Hai trong số các đối tượng của băng nhóm xã hội đen bị triệt phá.

Sau đó Nguyên mới xuất hiện, dàn xếp và tuyên bố muốn yên ổn làm ăn thì phải đóng tiền bảo kê hằng tháng, mỗi quán từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Do sợ hãi, tất cả các nhà hàng trên địa bàn đều phải cắn răng làm theo yêu cầu của băng nhóm này mà không dám tố cáo. Không dừng lại ở đó, băng nhóm của Nguyên còn hoạt động đòi nợ thuê, mua bán người, tàng trữ vũ khí, cho vay nặng lãi, môi giới, dẫn dắt gái mại dâm..., câu kết với rất nhiều đối tượng hình sự hoạt động lưu động là người tỉnh ngoài.

Chân dung, động cơ và hành vi của các đối tượng đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng dựng lên chi tiết. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Hà Xuân Duy, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương làm Trưởng ban triệt phá ổ nhóm tội phạm.

Đúng 19 giờ 30 đêm 6/11, một tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng bất ngờ ập vào quán cà phê, thư giãn, tẩm quất Lệ Hằng (thôn Quý Dương, xã Tân Trường), do Nguyễn Thị Hằng (SN 1973), ở Đức Xương - Gia Lộc làm chủ, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm.

Hai gái mại dâm là Lê Thị H. (sinh năm 1966, ở Cát Hải, Hải Phòng), Điêu Thị Ph. (sinh năm 1992, ở Paham, Mường Chà, Điện Biên); 2 khách mua dâm gồm Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1960, ở Lương Tài, Bắc Ninh) và Vũ Văn Thập (ở Cẩm Văn, Cẩm Giàng).

Gần như đồng loạt, hơn 100 cảnh sát ở 4 mũi tấn công khác âm thầm tiến về thôn Quý Dương và ấp Mai Trung của xã Tân Trường - Cẩm Giàng để bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm của Nguyên “tốc độ”. Để bảo đảm bí mật đến phút chót, các mũi tấn công định giờ và hợp quân tại địa điểm hẹn trước chứ không tập trung tại một vị trí. Do đó, khi ập vào bắt giữ, các đối tượng hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp trở tay nên lực lượng cảnh sát không gặp phải bất cứ kháng cự nào. Nguyên “tốc độ” - đối tượng cầm đầu - cùng gần 10 đàn em đã bị khống chế và ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Tại nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ một số súng tự chế, dao, kiếm các đối tượng dùng để gây án. Ngay trong đêm, các đối tượng đã được di lý về Công an huyện Cẩm Giàng để phân loại và tách ra lấy lời khai. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt và kêu gọi các đối tượng bỏ trốn ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)