Hơn 13 tấn giò heo có vấn đề đã “bốc hơi”

Hơn 17 tấn sườn heo, xương, giò do Vinafood nhập từ Đức đang chứa tại kho lạnh An Lạc. Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của quận Bình Tân phát hiện Vinafood tráo hạn sử dụng bằng cách dán nhãn mới (hạn sử dụng 4-2010) chồng lên nhãn cũ (hạn sử dụng 4-2009). Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Trạm Thú y quận Bình Tân, cho biết: “Đoàn kiểm tra sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với lô hàng tráo thời hạn sử dụng của Vinafood”.