Hơn 20 người xông vào đập phá 5 phòng trọ

Tối ngày 9-4, Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã tiếp nhận khai báo của anh Đỗ Quang H. – một cán bộ thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM về vụ việc nêu trên.



Toàn bộ dãy nhà trọ gồm 5 phòng bị đập phá nghiêm trọng. Ảnh: TT

Theo lời kể của anh H., vào khoảng 16g cùng ngày, anh nhận được điện thoại của gia đình báo có một nhóm thanh niên đến khu vực cho thuê nhà trọ của gia đình anh đập phá. Nhóm thanh niên khoảng hơn 20 người đã đột ngột đến cắt dây điện, xua đuổi người trong nhà trọ ra hết rồi đập phá tường, gỡ mãi tôn, phá hủy đồ đạc của toàn bộ dãy trọ.

Thời điểm này, 5 phòng trọ chỉ toàn là phụ nữ, trẻ em, và họ chạy hoảng loạn ra ngoài. Gia đình đã báo công an địa phương nhưng chưa có ai đến.

Lập tức anh H. từ đơn vị quay về nhà. Trên đường về, anh H. có đến công an phường 13 để đốc thúc công an đến giải quyết; vì vậy có hai đồng chí công an cùng đi. Khi anh về đến nơi thì các người này vẫn đang phá tường, gỡ mái tôn nguyên dãy phòng trọ. Người cầm đầu chỉ tay vào mặt anh và chửi mắng.



Đồ đạc phía trong cũng hư hỏng nặng. Ảnh: TT

Thấy vậy, anh H. gạt tay ra và tháo nón bảo hiểm của mình. Tưởng anh H. định đánh nhau, người này liền giật tay anh H. và la lớn “nó lấy mũ đánh tao” rồi lao vào ôm chặt anh H; sau đó nhiều người cũng xúm vào ôm chặt, số còn lại dùng gậy và xà beng đánh mạnh vào đầu anh H.

Anh H. vùng chạy nhưng vẫn bị họ đuổi theo. Mãi đến khi chúng thấy lực lượng công an đến đông họ mới ngừng tay, anh H. được đưa đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu.



Anh H. bị thương ở phần đầu, chảy máu và trầy xước trên cơ thể. Ảnh: TT

Anh Đỗ Quang H. cho rằng nguyên nhân của vụ tấn công này có thể xuất phát từ sự việc xảy ra cách đây 2 ngày. Cụ thể, 2 ngày trước, chủ sở hữu mảnh đất kế bên dãy nhà trọ của gia đình anh H. có đến để đóng cọc, chuẩn bị xây dựng nhà ở. Gia đình anh H. có ra nhắc nhở nhẹ nhàng khi xây hãy chú ý đến dãy trọ này vì nền đất yếu nên dễ gây nứt tường…