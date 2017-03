Hơn 30 đối tượng đập phá nhà dân lúc nửa đêm

Anh Tuấn kể lại: Khi gia đình anh đang ngủ thì liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại của một người tên Tài (xóm 4, xã Chính Lý) bảo sang nhà anh Nam - ở huyện Bình Lục có việc. Lúc này đêm đã khuya, anh Tuấn nói đại ý, “có việc gì để sáng mai gặp” thì bị lăng mạ.



Tiếp đến, một người tên Tuấn (xã Công Lý) cũng gọi điện bảo sang nhà anh Nam ngay, nếu không sang thì họ sẽ tự sang.





Anh Tuấn cùng những chậu cảnh bị phá



Khoảng 30 phút sau thì có ba chiếc ô tô (một chiếc bốn chỗ, một chiếc bảy chỗ, một chiếc 16 chỗ) chở khoảng 30 người kéo đến quây đầy trước cổng nhà anh Tuấn.



“Họ cầm, dao, kiếm và cả súng kéo cửa nhà tôi. Sau khi gọi cửa, vợ tôi vừa hỏi “Ai đấy” thì anh Tài tiếp tục lăng mạ và bảo nếu tôi không ra là xông vào nhà chém chết tôi. Nhưng tôi không ra, ngay lập tức nhóm người này dùng gạch, đá ném vào cửa chính nhà, rồi đập phá nhiều chậu cây cảnh trong sân”, anh Tuấn kể lại.





Hàng loạt chậu cảnh của gia đình anh Tuấn bị phá tan hoang

Quá hoảng sợ, anh Tuấn chạy lên tầng ba mở cửa ra và gọi điện thoại cho anh trai cùng Công an xã nhờ đến giúp đỡ. 10 phút sau, anh trai của anh Tuấn cùng Công an xã có mặt. Lúc này, nhóm đối tượng gây rối mới chịu buông tha.



Ông Nguyễn Ngọc Tuân, phụ trách hình sự, Công an xã Chính Lý cho biết: “Theo lời khai của anh Tuấn, trước đây có vay tiền của anh Tài - chủ tiệm cầm đồ để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, anh Tuấn đã trả hết nợ nần cho anh Tài cách đây khoảng 20 ngày, không còn dính líu gì đến, tiền nong nữa. Anh Tuấn cũng không biết nguyên nhân chính khiến đám đông kia kéo đến đập phá là vì cái gì.”



Theo ông Tuân, vụ việc này công an xã đã trình báo sự việc lên Công an huyện.



Còn theo ông Hoàng Văn Lộc- Chủ tịch UBND xã Chính Lý, thời gia qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã rất ổn định. Việc này, UBND xã sẽ cho điều tra làm rõ đúng sai, xử lý theo đúng pháp luật, không để sự việc diễn ra căng thẳng, gây mất trật tự thêm.





Theo Tiến Dũng (Bee)