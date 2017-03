Hơn 300 băng nhóm tội phạm bị triệt phá

Ngày 13/7, Bộ Công an tổ chức sơ kết đợt 1 trực tuyến về việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội (15/5-30/6). Theo đó, các lực lượng đã khám phá gần 3.700 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 5.400 người; hơn 330 băng nhóm bị xóa sổ, trong số này có nhiều băng tội phạm rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Kết quả trên được đánh giá đã góp phần kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề trước cao điểm.

Hàng loạt vũ khí, súng đạn của một nhóm phạm tội bị Cục hình sự (Bộ Công an) thu giữ trong cuối tháng 6. Ảnh: Thái Thịnh.

45 ngày qua, cơ quan công an đã điều tra khám phá hơn 1.200 vụ sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng. Số tiền thiệt hại do các nghi phạm gây ra ước tính gần 740 tỷ đồng.

Bộ Công an cho biết trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm này, số vụ án ma túy phát hiện được nhiều hơn án kinh tế và hình sự. Nhà chức trách thu giữ hơn 50kg heroin, cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp... Nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hay có yếu tố nước ngoài bị triệt phá. Trong số này có đường dây nhận đã buôn bán thành công hơn 600 bánh heroin.

Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, hôm qua, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh thời gian tới công tác phòng, chống tội phạm rất phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Bộ đã phát lệnh tấn công trấn áp tội phạm đợt 2.

