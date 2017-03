Hơn 300 gái mại dâm bị bắt tại Hà Nội

Ngày 4/1, tổng kết công tác năm 2011 của Ban chỉ đạo 197 Hà Nội, thiếu tướng Trần Thùy (Phó giám đốc Công an thành phố) cho biết, nạn mại dâm đã được kiềm chế, không xuất hiện các ổ nhóm lớn. Song tình hình mại dâm trá hình trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có chiều hướng gia tăng.



Cụ thể, tại nhiều vũ trường, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, cà phê, cắt tóc gội đầu... chủ cơ sở đã để nhân viên, tiếp viên môi giới, gạ gẫm khách mua dâm. Để đối phó với các cơ quan chức năng, hai bên hẹn nhau đến nơi khác để hành lạc.





Những cô gái tham gia trong một đường dây bán dâm ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Thái Thịnh.



Tướng Thùy cho hay, năm 2011 nhà chức trách đã phá gần 200 ổ mại dâm (tăng 28% so với năm 2010), trên 300 gái bán dâm bị bắt. Cảnh sát phát hiện có đường dây còn sử dụng các trang web để quảng bá, cung cấp thông tin môi giới mại dâm.Theo Công an Hà Nội, sau nhiều đợt truy quét, nạn gái mại dâm đứng đường mời chào khách đã có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm theo phương thức gái gọi, gái bao theo tour du lịch gia tăng. "Gái mại dâm hiện nay rất đa dạng về thành phần và ngày càng có xu hướng trẻ hóa", Phó giám đốc Công an thành phố nhận định.Theo Thái Thịnh (VNE)