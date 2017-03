Hơn 3,7 triệu m2 đất để hoang...

"Trong những tài sản của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước thì đất đai là tài sản có giá trị lớn. Riêng tại TP.HCM và Hà Nội, tình hình sử dụng đất đai của các đơn vị này là vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó, kiến nghị với Chính phủ có biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn”. Ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, các sở ngành liên quan về quản lý, sử dụng đất của các tập đoàn, tổng công ty vào chiều 14-7.

Lãng phí quá nhiều

Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.HCM về 410 khu đất (hơn 6,3 triệu m2) do các tập đoàn, tổng công ty quản lý cho thấy chỉ có hơn 2,5 triệu m2 (gần 40%) diện tích đất sử dụng đúng mục đích. Đất chưa sử dụng do để hoang và đầu tư chậm là hơn 3,7 triệu m2. Đất cho mượn, lấn chiếm, đang tranh chấp là hơn 10 ngàn m2; đất cho thuê trái pháp luật hơn 24 ngàn m2. Ví dụ: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam cho thuê lại gần 10 ngàn m2; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cho thuê lại hơn 4.000 m2; Tổng Công ty Gia cầm miền Nam cho thuê lại gần 3.000 m2...

“Tôi thấy chỉ có gần 40% đất của tập đoàn và tổng công ty là sử dụng đúng mục đích. Nếu những con số mà Sở TNMT báo cáo là đúng thì đây là vấn đề phải quan tâm vì hơn 60% đất còn lại là không đúng mục đích” - ông Hiền đặt vấn đề. Ngay sau đó, Giám đốc Sở TNMT TP.HCM Đào Anh Kiệt cho rằng có lẽ những con số trong báo cáo là chưa chính xác và sẽ cho kiểm tra lại rồi báo cáo sau.

Quản lý chồng chéo

Có ý kiến cho rằng trong khi các đối tượng khác phải đấu giá hoặc thuê đất với giá cao để có được mặt bằng kinh doanh, sản xuất thì các tổng công ty, tập đoàn nhà nước lại không phải chịu giá đó. Đây là điều bất hợp lý. “Quyết định 09 (về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - PV) có từ đầu năm 2007 mà đến nay Bộ Tài chính mới đang hoàn thiện thông tư hướng dẫn. Vậy mà các sở, ngành vẫn mò mẫm làm được như vậy cũng là khá lắm! Nhưng tôi đặt vấn đề với Sở TNMT là vì sao biết họ sử dụng đất trái pháp luật mà vẫn để như vậy?” - ông Trần Hoàng Thám, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, hỏi.

Việc xử lý vi phạm, theo ông Kiệt còn nhiều hạn chế. Ông Kiệt giải thích: “Đất do các tập đoàn, tổng công ty sử dụng, quản lý thì việc xử lý (thu hồi, chuyển mục đích, điều chuyển... - PV) do bộ, ngành trung ương quyết định, TP khó can thiệp. Từ đó dẫn đến việc kéo dài thời gian xử lý hoặc xử lý không thống nhất. Cơ quan tham mưu quỹ đất này còn chồng chéo, chưa thống nhất đầu mối quản lý. Ví dụ như đối với quỹ nhà, đất công sản thì việc sắp xếp, điều chuyển theo Quyết định 09 do ngành tài chính thực hiện. Trong khi đó, theo Luật Đất đai, việc giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, chuyển từ thuê sang giao đất là do ngành TNMT tham mưu”.

Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, nêu ý kiến: Thu hồi đất chuyển làm công trình công cộng thì không nói nhưng chuyển cho đơn vị khác thì có tiêu chí nào để chuyển giao hay không? Thu hồi để bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp ngân sách thì làm như thế nào để không bị thất thu?

Theo ông Hiền, việc quản lý, sử dụng đất của các tập đoàn và tổng công ty là vấn đề xã hội quan tâm. Mới nghe qua số liệu sơ sơ thôi đã thấy có nhiều vấn đề phức tạp. Để có những câu trả lời đầy đủ cần phải kiểm tra, xác minh thêm chứ không thể trả lời ngay được. “Chúng tôi chỉ mới tiếp cận với báo cáo và giám sát hai tổng công ty đóng tại địa bàn TP. Qua đó thấy rõ ràng là trong sử dụng đất của các tập đoàn và tổng công ty xuất hiện nhiều vấn đề... Nếu những con số mà tôi đã nêu ra ở trên là đúng thì sự lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên đất rất lớn. Chúng ta phải có biện pháp xử lý” - ông Hiền nhận xét.

Ông Hiền đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm rõ thêm một số vấn đề để tháo gỡ kịp thời: Tại sao có tình trạng sử dụng sai mục đích như vậy? Đâu là do lỗi về quản lý, đâu là do lỗi của người sử dụng đất... “Chúng ta nắm được tình hình, phát hiện ra vấn đề rồi nhưng giải pháp tháo gỡ ra sao. Ví dụ việc thu hồi đối với từng trường hợp, từng loại đất nên xử lý như thế nào. Vì là địa bàn có những đặc thù nên những đề xuất, kiến nghị của TP là rất cần thiết” - ông Hiền nói.