Hơn 40 công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

“Trong công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương công an xã dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng công an xã có 44 đồng chí hy sinh, 487 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị tổng kết bảy năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015) tại Ninh Bình ngày 4-1 như trên.

Theo Đại tướng, Bộ Công an xác định xây dựng lực lượng công an xã là nhiệm vụ hàng đầu. Đến nay, lực lượng công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.





Hiện toàn quốc có 9.327 đơn vị công an xã với gần 135.000 người. Bộ Công an đã bố trí gần 1.300 sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công an các xã đã làm tốt hơn nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước về trật tự xã hội tại các xã; chú trọng hơn công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…, tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn…

Đại tướng chỉ đạo trong thời gian tới công an các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền các cấp về công an xã; củng cố, kiện toàn tổ chức công an xã theo pháp lệnh, có kế hoạch tuyển chọn, bố trí sử dụng công an xã, bảo đảm ổn định, lâu dài. Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện quy định của Bộ Công an về việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp…