Hơn 50 côn đồ cầm hung khí hành hung dân

Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h ngày 27/8, tại thôn Nga My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội, khiến người dân trong khu vực hoang mang sợ hãi.

Nạn nhân là anh Lưu Văn Hồng (SN 1972) trú tại địa chỉ trên, cùng 2 công viên khác bị đánh nhập viện với nhiều thương tích ở phần mềm.

Hung khí các đối tượng côn đồ bỏ lại hiện trường

Anh Hồng vẫn còn hoảng sợ khi kể lại sự việc, cả nhà đang ăn cơm thì bất ngờ thấy một đám thanh niên xông thẳng vào nhà cầm theo gậy gộc lao tới vụt tới tấp về phía mình. “Lúc đó, tôi hoảng sợ quá nên đã bỏ chạy, hô hoán người dân kêu cứu nhưng có một số đối tượng vẫn dồn theo đuổi đánh và chúng quay lại đập phá cửa hàng tủ kính”- anh Hồng kể.

Đúng thời điểm đó, nghe thấy tiếng hô hoán của người dân có 2 công an viên đi đến và kịp thời lao vào can ngăn nhưng cũng bị nhóm thanh niên này hành hung.





Đồ đạc bị đập phá và chủ nhà là anh Hồng bị hành hung.

Sự việc khiến cả làng náo loạn, nhiều người dân đã kéo đến, lúc này nhóm thanh niên lạ mặt này mới tháo chạy.

Tại hiện trường, quán hàng nhà anh Hồng bị đập phá tan hoang, tủ kính bị cũng đập vỡ, cùng 3 chiếc xe máy và nhiều gậy gộc, tuýp sắt, côn- hung khí mà nhóm thanh niên này vứt lại. Anh Hồng và 2 công an viên bị hành hung, có nhiều thương tích ở phần mềm được người dân đưa đến bệnh viện gần đó.

Theo anh Hồng, số tiền hơn 3 triệu đồng trong tủ hàng cũng bị biến mất sau khi bị nhóm côn đồ đập vỡ cửa kính.

Sự việc ngay sau đó được cấp báo lên Công an xã Thanh Mai và Công an huyện Thanh Oai để được xác minh, điều tra, làm rõ.

Ngay trong buổi tối hôm đó, lực lượng CA xã, CA huyện đã xuống hiện trường và truy bắt được một đối tượng trong nhóm côn đồ này.

Ông Phạm Văn Đức - Trưởng Công an xã Thanh Mai - cho biết lực lượng công an xã cắt cử 6 công an viên áp đối tượng này giải về trụ sở. “Tuy nhiên, dọc đường, các công an viên đã bị rất đông thanh niên lạ mặt phục kích, dùng hung khí hành hung, giải thoát cho đồng bọn.” - ông Đức cho biết.

Tiếp đó, Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an xã Thanh Mai tiếp tục truy bắt, bắt giữ được 4 đối tượng đưa về trụ sở.

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 3 chiếc xe máy do các đối tượng bỏ lại cùng một số gậy gộc, côn, tuýp nước được dùng làm hung khí.

Vụ việc đang khẩn trương được điều tra, làm rõ.

Theo A.Tuấn (VNN)