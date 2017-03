Hơn 6.200 người vào viện do... đánh nhau trong dịp Tết

Thống kê của công an: không đến hàng trăm “Bình quân mỗi ngày chỉ có 20-30 vụ cố ý gây thương tích” là khẳng định của trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, về tình hình an ninh trật tự trên cả nước trong những ngày Tết Ất Mùi 2015. Theo ông Vĩnh, tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm nay trên cả nước rất bình yên nên không thể có con số hơn 5.000 người bị thương tích do đánh nhau. Thống kê của lực lượng công an cho biết con số này không đến hàng trăm. Đơn cử mùng 1 tết, trên cả nước xảy ra 80 vụ việc có dấu hiệu hình sự, trong đó bao gồm cả cố ý gây thương tích; mùng 4 tết là 61 vụ... Cũng liên quan đến con số này, giám đốc Trung tâm thông tin chỉ huy Bộ Công an Đào Quang Kỳ cho biết những địa phương mà báo chí có nêu đều được lãnh đạo bộ chỉ đạo kiểm tra. Ông Kỳ cho rằng có lẽ những vụ việc đánh nhau gây thương tích chỉ chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn, còn trên thực tế ở các vùng đô thị, thành phố lớn rất ít vụ việc như vậy. (MINH QUANG)