Hỗn chiến chết người vì phụ nữ cãi nhau

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án giết người, bắt giữ bảy nghi can. Trong đó hai nghi can chính là Nguyễn Văn Hiếu và Vũ Duy Hậu (tự Trắng, cùng quê Thừa Thiên-Huế) được lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Nguyên nhân dẫn đến án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa Văn Thị Kim Anh và Đinh Thị Hằng (cùng là công nhân Công ty Giày da Tích Hanh, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Sáng 5-12, trong lúc đang làm việc tại công ty, Kim Anh tỏ ý không bằng lòng về việc Hằng thao tác chậm khiến Kim Anh không có hàng làm. Hai bên cãi nhau, Kim Anh dọa chờ đến lúc tan ca sẽ cho Hằng “biết tay”. Lo sợ bị đánh nên Hằng gọi cho bạn trai là Quách Văn Hảo hẹn tan ca đến đón Hằng. Hảo rủ thêm Trần Văn Khương cùng một người bạn nữa đi cùng.

Nguyễn Văn Hiếu và Vũ Duy Hậu, hai nghi can tham gia vụ hỗn chiến chết người.ảnh: HT

Còn Kim Anh gọi cho chồng cùng một số người bà con đồng hương trong đó có Hiếu, Hậu kéo đến công ty “bảo kê” Kim Anh nếu xảy ra đánh nhau.

Dù không phải là chuyện của mình nhưng sẵn máu côn đồ, Hiếu và Hậu bàn bạc với nhau rồi đến chợ mua bốn con dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đến trước cổng Công ty Tích Hanh chờ đợi.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi tan ca, Kim Anh và Hằng tiếp tục chửi nhau qua lại. Ra cổng, Hằng gặp bạn trai là Hảo đến đón. Hảo chở Hằng ra về còn hai bạn chạy xe máy bám theo sau. Đồng thời, Kim Anh cũng gặp chồng đứng ngoài cổng nên lớn tiếng kêu đánh Hằng. Nhóm Kim Anh lập tức kéo nhau đuổi theo Hằng. Khi đến đường Lê Văn Quới thì Hiếu, Hậu đuổi kịp, chặn đầu xe của Hằng. Hậu dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Hảo, còn Hiếu lấy dao trong túi quần đâm Hảo đến gãy mũi dao. Hiếu vứt con dao bị gãy, tiếp tục lấy con dao khác đâm liên tiếp vào người Khương. Sau đó Hiếu quay qua đâm tiếp Hảo khiến con dao thứ hai cũng bị gãy. Cùng thời điểm này, Kim Anh cũng xông vào cầm mũ bảo hiểm đánh Hằng nên bị Hằng lấy kéo đâm bị thương.

Sau cuộc hỗn chiến, người dân bên đường thấy Hảo, Khương bị thương nằm bất động bên đường bèn đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Hảo đã tử vong vì mất nhiều máu do bị đâm hàng chục nhát dao. Riêng Hiếu và Hậu sau khi gây án đã chở nhau tẩu thoát khỏi hiện trường, Hiếu đem hai con dao còn lại chưa dùng cất giấu tại một công trình xây dựng ở phường 12, quận Tân Bình.

Công an quận Bình Tân nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Đến ngày 7-12, công an đã bắt giữ bảy nghi can có liên quan để lập hồ sơ điều tra.