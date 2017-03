Hỗn chiến giữa hai nhóm: Nạn nhân bị giết vì tát bạn nhậu

Đó là Lưu Phi Hiếu (23 tuổi, tạm trú phường Hiệp Tân), Nguyễn Văn Đạt, Phạm Nguyễn Hoài Phong (tạm trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) và Trần Thanh Tùng (tạm trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Theo cơ quan công an, hai nhóm này đều làm công nhân, trong lúc nhậu phát sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng.



Hiện trường vụ án mạng trên đường Cây Keo (quận Tân Phú) đêm 9-4. Ảnh: AD



Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 9-4, Hiếu, Đạt, Tùng cùng bạn gái tên Thúy đến quán nhậu Hùng Hà thì gặp Phong đang ngồi uống bia với năm người bạn, trong đó có Thạch Thêm (21 tuổi, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, tạm trú phường Hiệp Tân).

Hai nhóm ngồi bàn cạnh nhau cụng ly qua lại. Đến khi nhóm Hiếu đứng dậy ra về trước thì Phong chạy theo mời Thúy ngồi lại cùng bàn mình rồi sau đó đi hát karaoke nhưng Thúy từ chối.

Bất ngờ Thạch Thêm rời bàn xấn đến tát mạnh vào mặt Hiếu rồi quay sang tát Phong một cái. Bị đánh, Hiếu bỏ chạy về phòng trọ gần đó lấy con dao rồi quay lại rủ Đạt, Tùng, Phong đi tìm Thêm để đánh.

Cả bốn chạy xe máy đến đường Cây Keo thì gặp Thêm đang đi với hai người bạn. Hai bên lớn tiếng cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Hiếu cầm dao đâm Thêm gục tại chỗ, hai người bạn của Thêm cũng bị nhóm Hiếu đánh bị thương.

Ngay sau đó, Công an phường Hiệp Tân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét. Trên đường bỏ trốn, Hiếu ném dao xuống kênh phi tang rồi nhờ Đạt chở về nhà trọ ở quận 12 qua đêm.

Đến trưa 10-4, Hiếu và Đạt đến Công an phường Hiệp Tân đầu thú.