Hỗn chiến, hai người thương vong

Người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tên Võ Văn Cu (còn gọi là Vĩnh), ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An.

Tối 21-1, tại hai phòng hát karaoke ở quán Vương Loan thuộc thôn Phổ An, xã Nghĩa An. Vì mâu thuẫn trong việc nhân viên nữ phục vụ phòng, đối tượng Võ Thái Nguyên (SN 1981), ở xã Nghĩa An đã đánh nhau với Võ Văn Cu. Được mọi người can ngăn, tất cả giải tán về.

Vì bản tính hung hăng Võ Thái Nguyên về nhà lấy dao đi trả thù. Khi gặp nhóm thanh niên trên, hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả Lương bị đâm chết. Cu bị đâm phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Được biết, trong đêm 21-1, cũng tại địa bàn xã Nghĩa An cũng đã xảy ra 2 vụ đánh nhau giữa các thanh niên địa phương. Lực lượng Công an xã Nghĩa An đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ nhiều hung khí. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng.

Theo Thái Thụy (ANTĐ)