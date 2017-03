Hỗn chiến kinh hoàng, một người bị bắn chết

Chiều ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt “nóng” hai nhóm đối tượng thanh toán nhau bằng súng khiến một người tử vong.

Nhóm đối tượng Lê Văn Cường tại cơ quan Công an huyện Nghi Lộc

Theo đó, vào khoảng 11h10’ ngày 17/3, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên Võ Văn Long (SN 1989, trú tại xóm 3, xã Nghi Xá, Nghi Lộc) Phạm Quyết Thiết (SN 1993), Trần Văn Nguyên (SN 1993), Nguyễn Kế Tuấn (SN 1993) và một số đối tượng khác kéo đến nhà của Lê Văn Cường (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Nghi Xá, Nghi Lộc) để đánh dằn mặt Cường.

Tại đây, nhóm đối tượng của Long đã dùng gạch đá ném vào nhà, mái tôn, tủ kính của nhà Cường làm hư hỏng một số tài sản bên trong. Từ trong nhà, Cường đã dùng súng bắn trả, nhóm đối tượng phía Long phải bỏ chạy. Sau đó, Cường đã gọi một số đối tượng tìm nhóm của Long để trả thù.

Trên đường xuống nhà Long, nhóm của Cường chia thành 2 tốp, một tốp gây sự với Long, tốp còn lại chạy xuống đám cưới nhà ông Lương Đình Hà (xóm 4, Nghi Xá) gặp Lương Đình Tiến. Nhóm đối tượng của Cường dùng hung khí đập nát xe máy của Lương Đình Tiến. Trong khi đó, tốp còn lại của Cường gây sự tại nhà Long bị Long và đồng bọn truy đuổi.

Khi nhóm của Cường bỏ chạy đến địa bàn xóm 2, xã Nghi Xá gặp 2 thanh niên trong đó có Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1984, trú tại xóm 14, xã Nghi Liên, TP Vinh) đang cầm trên tay một cây đao, một thanh sắt nhọn. Lâm là đồng bọn được gọi đến để “trợ giúp” Cường, nhưng lại bị một đối tượng trong nhóm của Cường bất ngờ rút súng săm lét bắn chết ngay tại chỗ.

Vụ hỗn chiến đã làm náo loạn cả khu dân cư và gây ách tắc giao thông trên đường Đức - Thiết suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai nhóm đối tượng đều tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nghi Xá và Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan công an thu 1 khẩu súng Săm lét, 2 viên đạn AK, 1 dao mác và 1 côn nhị khúc. Đến sáng ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ được tổng cộng 14 đối tượng của cả hai băng nhóm.

Chiều ngày 18/3, biết không thể trốn thoát nên đối tượng Nguyễn Duy Hiệu (SN 1988, trú tại xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh, Nghi Lộc) - người trực tiếp dùng súng bắn chết Nguyễn Sỹ Lâm đã đến cơ quan Công an huyện Nghi Lộc để trình diện. Theo một điều tra viên, các đối tượng bị bắt giữ từng là những đối tượng “cộm cán” ở địa phương. Đối tượng Nguyễn Duy Hiệu từng có một tiền án về gây rối trật tự công cộng vào năm 2012. Tháng 5/2012, Hiệu bị xử 6 tháng tù treo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Nguyễn Duy - Doãn Hòa (Dân trí)