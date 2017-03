Hỗn chiến, một người tử vong trên bàn tiệc

Ngày 16/11, Công an Hà Nội cho biết Ngô Văn Đồng (22 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người. Liên quan vụ việc, Nguyễn Quyết Tiến (21 tuổi) và Ngô Văn Thanh (17 tuổi, cùng ở huyện Sóc Sơn) bị xử lý hình sự do gây rối trật tự công cộng.Theo cơ quan điều tra, tối 10/11, tại một quán ăn ở xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), nhóm của anh Đường Khắc Sơn đang tổ chức tiệc sinh nhật.



Tiến và Thanh ngồi ăn uống ở bàn bên cạnh.Do người trong nhóm anh Sơn vô tình ném một vỏ chai bia rơi sang bàn của Tiến khiến to tiếng xảy ra. Hai bên lao vào đánh nhau. Tiến gọi điện thoại cho Đồng mang hung khí đến "cứu trợ".Đồng lập tức có mặt, cầm dao chém anh Sơn khiến người đàn ông 44 tuổi này tử vong ngay tại chỗ.



Cuộc hỗn chiến tối hôm đó còn khiến anh Hồ Đức Cường (28 tuổi) bị trọng thương. Sau khi gây án, Đồng bỏ trốn ở tỉnh Vĩnh Phúc.





Theo N. Anh (VNE)