Hỗn chiến sau cuộc nhậu, hai người thương vong

Theo thông tin ban đầu, tối 6-10, Tiếng rủ Trầm Em, Trong, Hà Xuân Thành và một người tên Việt đến phòng trọ nhậu. Một lát sau, Tiếng đi vệ sinh thì gặp Trần Ngọc Vương (tạm trú cùng khu nhà trọ). Tại đây, Vương lên tiếng phàn nàn về việc nhóm của Tiếng ăn nhậu lớn tiếng gây ồn ào làm phiền hà những người chung quanh. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tiếng mở cửa cho Việt ra về, khi vừa ra đến cửa thì Vương đứng chờ sẵn cầm mã tấu chặn lại đuổi chém. Lập tức Tiếng chạy vào phòng trọ hô hoán rồi cùng Trầm Em và Trong cầm ống sắt, dao, gậy lao ra đánh trả lại Vương.

Trương Thanh Trong, nghi can trực tiếp chém chết nạn nhân Vương. Ảnh: TK

Khi cuộc hỗn chiến diễn ra, Vương dùng mã tấu chém vào vai, chân Trầm Em gây thương tích. Tuy nhiên, dù bị đau nhưng Trầm Em vẫn giật được cây mã tấu từ tay Vương và đuổi chém Vương. Vương hoảng sợ bỏ chạy vào phòng trọ nhưng bị té ngã nên bị Trong thừa thế cầm dao đến chém nhiều nhát vào người khiến Vương gục tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, Nguyễn Văn Đủ (cháu của Vương) chạy ra cứu Vương thì cũng bị Trong cầm dao chém vào cổ gây trọng thương. Sau khi gây án, nhóm Tiếng, Trầm Em, Trong chạy vào phòng trọ khóa chặt cửa lại. Hai nạn nhân Vương và Đủ được đưa đến BV Gia Định cấp cứu nhưng Vương đã tử vong, còn Đủ được cứu chữa qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo về vụ hỗn chiến, công an phường đã đến hiện trường, nhóm nghi can gây án chống cự đến cùng buộc công an phải phá cửa xông vào khống chế mới đưa được nhóm đối tượng về trụ sở giải quyết.

TUYẾT KHUÊ