Hỗn chiến tại quán cà phê, một thanh niên bị đâm chết

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 14/10, anh Nguyễn Đình Tường (18 tuổi, ở Phúc Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng 4 người bạn rủ nhau đi uống cà phê tại quán Ngọc Yến (thuộc khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa).

Trong lúc ngồi uống thì xảy ra mâu thuẫn giữa Trường với nhóm thanh niên khác ngồi kế bàn, trong đó có Nguyễn Huy Thọ (22 tuổi, ở Trung Ái, phường Nhơn Hòa) và dẫn đến xô xát.

Tại đây, nhóm của Thọ gồm 7 người đã dùng ghế, ly tách đuổi đánh nhóm của Tường. Trong lúc cả nhóm thua thế bỏ chạy, Tường không may vấp ngã. Thọ rút dao mang sẵn trong người đâm Tường bị thương. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết do vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, Nguyễn Huy Thọ đã bị chủ quán cà phê và người dân xung quanh vây bắt. Tuy nhiên, Thọ vẫn hung hãn tiếp tục dùng dao đe dọa, đánh lại nhóm người vây bắt làm 1 người bị thương và sau đó đã cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Nhơn và Công an tỉnh Bình Định đã có mặt kịp thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt khẩn cấp đối với đối tượng giết người Nguyễn Huy Thọ cùng đồng bọn.

Theo Khuất Hậu (Dân trí)