Hỗn chiến tại quán ốc, một thanh niên tử vong

Trưa 9-12, Công an thị xã Thuận An - Bình Dương đã bắt khẩn cấp Phạm Hồng Hùng (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Khưu Văn Bằng (23 tuổi, ngụ TPHCM) do tham gia vụ hỗn chiến, khiến một người thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, lúc 0 giờ ngày 9-12, nhóm Hùng, Bằng ngồi nhậu ở một quán ốc ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì xảy ra cãi vã với nhóm của Nguyễn Hồng Cường (20 tuổi, ngụ Bình Phước) cũng đang nhậu tại đây. Hai nhóm hỗn chiến. Hùng và Bằng chạy về khu trọ của mình ở gần đó thì Cường đuổi theo. Đến khu trọ, Hùng vào phòng rút một con dao chạy ngược ra đâm Cường khiến nạn nhân mất rất nhiều máu và tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo NLĐO