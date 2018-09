Hỗn chiến trên phố ở Đồng Nai, 1 người tử vong

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ truy sát khiến một người chết, một người bị thương.



Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: LL

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 2-9, nhiều người dân tuyến đường 768 (đoạn qua ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) kinh hãi khi chứng kiến một nhóm người mang mã tấu, gậy gộc truy đuổi chém nhau loạn xạ ngay giữa đường. Vụ hỗn chiến khiến hai người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Huỳnh Tấn Phát (38 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) tử vong và một người tên Đạt (ngụ cùng huyện) bị thương ở cánh tay và được đưa đi cấp cứu.



Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Tại đây, cơ quan công an xác định các đối tượng bỏ lại ba cây gỗ khoảng 80 cm và ba đôi dép…

Theo nguồn tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngay trong đêm cùng ngày nghi can trực tiếp đâm chết người đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu nghi can khai tên Trần Văn Quý (33 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú huyện Vĩnh Cửu). Quý khai đang trên đường đi chở bạn tên Lý thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phát. Sau đó nhóm của Phát chạy xe máy chở chặn đầu rồi dùng gậy đánh. Bực tức, Quý dùng dao mang sẵn theo đâm lại.