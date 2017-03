Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị chém chết

(PL)- Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an huyện Gò Công Tây khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nhóm nghi can đã gây vụ truy sátlúc nửa đêm 2-6 làm một người tử vong trên quốc lộ 50.

Nạn nhân được xác định là Ngô Minh Tân (19 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây). Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 2-6 người dân xã Đồng Thạnh, Gò Công Tây, hốt hoảng khi chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng hung khí hỗn chiến với nhau. Theo một nhân chứng kể lại, một nhóm người rượt chém Tân. Khi Tân chạy đến nhà dân ven đường kêu cứu, trên người có nhiều vết thương ra nhiều máu và Tân chết ngay sau đó. Tại hiện trường, công an thu giữ hai mã tấu và nhiều tang vật liên quan. KIỀU TƯỚC NGUYÊN