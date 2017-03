Hỗn chiến trong quán ăn, một người bị chém chết

Danh tính nạn nhân được xác định là Huỳnh Thanh An (20 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một). An là người có mặt trong vụ ẩu đả tại quán ăn số 39 cách nơi An nằm chết khoảng 100 m.

Hiện trường nơi nạn nhân bị đâm chết. Ảnh: Đ.LÊ

Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Hiệp An nhận được tin báo tại quán ăn 39 đang xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Nhưng khi công an đến hiện trường thì nhóm thanh niên đã rời khỏi quán. Lúc này tại hiện trường còn một người bạn của nạn nhân tên Tài bị đánh vỡ đầu, gục tại chỗ. Đến sáng hôm sau, một số người phát hiện thi thể An.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ Tài hồi tỉnh để lấy lời khai, xác định nguyên nhân tử vong của An, đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan.

XUÂN LƯƠNG