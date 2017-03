Hỗn chiến trong trường, 3 nam sinh bị chém trọng thương

Trung tâm giáo dục thường xuyện quận 4, nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Khoảng 8h sáng nay 4/12, hàng trăm học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 4 (số 64 – 66 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM) náo loạn khi chứng kiến cảnh một nhóm học sinh rượt đuổi đánh nhau từ sân thượng của trường xuống tầng 2.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhóm học sinh lớp 8 gồm Cao Minh Q., Lê Kim Ng. cùng một số học sinh khác đã đuổi đánh em Nguyễn Mạnh C. (học sinh lớp 11). Khi bị đánh hội đồng, C. đã bỏ chạy xuống tầng dưới. Tuy nhiên, nhóm học sinh lớp 8 vẫn truy đuổi theo.

Khi đến trước cửa lớp 10N3 (nằm tại tầng 2 của trung tâm giáo dục thường xuyên), em Trần Xuân T. (lớp trưởng lớp 10N3) phát hiện nên ra can ngăn. Cũng tại đây, khi cuộc ẩu đả đang hỗn loạn thì xuất hiện một nhóm học sinh khác (hiện chưa xác định được học khối lớp nào) cầm dao lao đến chém khiến Cao Minh Q. và Lê Kim Ng. bị trọng thương ở đầu và lưng. Riêng em T. cũng bị chém vào cổ chân.

Ngay sau đó công an phường 2, quận 4 (nằm cách Trung tâm giáo dục thường xuyên khoảng 100m) đã có mặt để giải tán đám đông, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời xác định 4 học sinh có liên quan đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Cán bộ công an đang mang số hung khí thu được về trụ sở

Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 4 con dao tự chế, 1 thanh tuýp sắt chế từ lõi giảm sóc xe máy.

Một số học sinh học chung lớp 11 với C. cho biết, trước đó vào ngày 3/12, C. cũng bị một nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng ngay con hẻm sát trung tâm. May mắn lúc đó có các bảo vệ dân phố kịp thời can thiệp nên C. về nhà an toàn.

Người dân địa phương khẳng định, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 4 rất hay xảy ra đánh nhau giữa các học sinh hoặc giữa thanh niên bên ngoài và nhóm học sinh trong trường.

Hiện công an phường 2, vẫn đang lấy lời khai của 4 học sinh để là rõ vụ việc.

Theo Trung Kiên (Dân trí)