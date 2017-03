Hỗn chiến từ việc... vay nợ

Chiều 9/11, CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra truy xét vụ hai nhóm côn đồ dùng súng bắn nhau trước cửa khách sạn Thiên Đường, phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội). Trong vụ gây rối này, các đối tượng đã sử dụng súng bắn đạn tỏa, gây thương tích nhiều người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Hà Đông khẩn trương báo cáo Phòng PC 45 Công an TP Hà Nội, đồng thời phối hợp với Công an phường Phú Lãm điều tra, truy xét tội phạm. Đến nay, sơ bộ xác định: Khoảng tháng 8/2011, Nguyễn Kim Thắng, 30 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông có cho Nguyễn Quốc Việt, 23 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội vay 100 triệu đồng. Việt hứa đến ngày 10/11 sẽ trả, nhưng sau đó khất nợ và tránh mặt Thắng.

Đến khoảng 1h ngày 7/11, Thắng tìm thấy Việt tại cây xăng Đại An, quận Hà Đông, đã dùng chân, tay đánh Việt với ý định cảnh cáo. Khoảng 20h40' cùng ngày, Việt cùng khoảng 10 đối tượng đi 4 xe máy mang theo đao, kiếm xông vào nhà đuổi đánh Thắng. Các đối tượng đã dùng kiếm chém vỡ 4 ô cửa kính rồi bỏ đi.

Khoảng 21h30' cùng ngày, Nguyễn Kim Thắng dẫn theo hơn 10 đối tượng, mang theo kiếm, chai xăng đến nhà Việt để trả thù. Lúc này, chỉ có bố Việt ở trong nhà. Các đối tượng đã chém vỡ cửa kính và ném chai xăng vào nhà. Biết sự việc trên, gần 1h ngày 8/11, nhóm của Việt với khoảng 40 đối tượng đã đem theo súng bắn đạn tỏa, đao, kiếm, tuýp sắt tìm gặp nhóm Thắng tại khu vực cửa khách sạn Thiên Đường.

Tại đây, vừa gặp nhóm của Thắng, các đối tượng thuộc nhóm Việt đã dùng súng bắn đạn tỏa bắn về phía nhóm Thắng và đập phá xe máy Honda SH và xe ôtô Kia Morning BKS 33M-4915. Hậu quả vụ ẩu đả nêu trên, 4 đối tượng trong nhóm của Thắng bị trúng đạn vào phần chân, đùi, trong đó Thắng đã bị bắn vào bàn chân trái, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Hiện nay, CSĐT Công an quận Hà Đông đang tích cực phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án, sớm đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các đối tượng gây án sớm ra đầu thú; cơ quan Công an cũng yêu cầu nhân dân ai có thông tin về các đối tượng gây án nêu trên báo cho cơ quan Công an để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý.





Theo Quỳnh Phương (CAND)