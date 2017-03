Hỗn chiến vì mâu thuẫn trong nhà vệ sinh

Ngày 17/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), cho biết: Sau nhiều ngày đêm truy xét đã bắt được hung thủ sát hại anh Huỳnh Thanh Lượng tại ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Đối tượng chính là Phạm Dang Danh (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM).

22h ngày 3/10, nhóm thanh niên gồm 11 người có danh tính như sau: Nguyễn Hải Âu, Yín Hiền Long, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Chiến Trường, Trần Văn Phát, Trần Quốc Khánh, Võ Văn Lâm, Hồ Ngọc Tâm, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Hoàng Lâm (tức Lâm "lẫy") và Phạm Dang Danh cùng nhau "tỉ tê" tại quán cà phê Nguyên Anh (xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Đến 24h cùng ngày, Long rủ cả nhóm tiếp tục hát karaoke và uống bia tại phòng 6 quán Thiên Niên Kỷ (ấp Dân Thắng 1). Hát được 10 phút, Lợi chở Tâm về nhà. Lúc này, tại phòng 7, một nhóm thanh niên khác gồm các tên: Huỳnh Thanh Lượng, Lê Tấn Phước (tự "Đuôn"), Lê Cao Hoàng Dũng (tự "Nhóc"), Lê Nguyễn Thanh Tâm (tự "Thiện"), Trần Minh Trung (tự "Bóng"), Lê Doãn Tuấn, Nguyễn Hoàng Long (tự "Sáu") và Nguyễn Hoàng Hiếu cũng đang ngồi hát, uống bia.

Trong lúc đi vệ sinh, Lượng, Phước, Tuấn có va chạm với số thanh niên của nhóm Âu dẫn đến cự cãi. Được Long can ngăn, hai bên ai về phòng ấy. Đến 2h ngày 4/10, nhóm của Lượng trả tiền ra về. Khi ra đến cổng, Hiếu, Tuấn cùng nói "có người chửi anh Sáu". Quá tức giận, cả nhóm cầm gạch, đá, vỏ chai quay ngược lại trả thù. Một tên (chưa xác định) nắm cổ áo anh Nguyễn Quang Trường - nhân viên phục vụ để hỏi lý do bị xúc phạm. Do nhầm người, cả nhóm xông thẳng vào phòng 6. Lúc này, Danh, Âu bị nhóm của Lượng dùng hung khí gây thương tích.



Ba đối tượng trong vụ án.

Trước sự việc trên, anh Võ Túy Hiền (quản lý quán) kêu đóng cửa gọi Công an. Hoảng sợ, nhóm của Lượng chạy "như chim vỡ tổ". Thừa thắng thế, Âu, Long, Trường, Phát, Lâm cầm chai bia rượt đuổi "đối thủ" ra quốc lộ 22. Khi đó, Khánh, Bảo ở lại điều trị vết thương cho Danh. Tại quốc lộ 22, cả 2 bên hỗn chiến. Thấy yếu thế, Danh gọi thêm "viện binh", y đã nhờ Trần Quang Thái, Huỳnh Minh Sang tiếp ứng.

Trước sự hùng mạnh của đối phương, nhóm Lượng chạy hỗn loạn. Phước nhảy lên xe của Dũng. Do quá sợ, Lượng và Phước bị té ngã xuống đường, còn Dũng thoát thân được. Phát hiện đối phương ngã, Long và Thái dùng hung khí lao vào hạ gục. Thấy đối thủ nằm im, Long, Phát tiếp tục đuổi theo các tên còn lại. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của quần chúng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ở hiện trường, anh Lượng đã tử vong, Phước bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Qua công tác lấy lời khai người có liên quan, khoanh vùng đối tượng nghi vấn kết hợp với các tài liệu chứng cứ khác, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT đã tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thái, Âu, Sang về hành vi giết người. Riêng Long đã bỏ trốn.

Đến ngày 10/10, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Danh.





