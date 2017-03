Hơn chục sinh viên bị tấn công trong ký túc xá

Ba ngày sau khi được gia đình chuyển từ Phổ Yên (Thái Nguyên) về bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu, Thái Duy Mạnh (20 tuổi, sinh viên năm 2 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp) đã dần bình phục, dù mắt vẫn còn tụ máu tím.

Nằm trên giường bệnh nam sinh cho biết, được một số thầy giáo căn dặn trước nên sau khi ăn tối và uống nước ở cổng ký túc xá, cả lớp (32 người) đã về ngay phòng và khoảng 20h tối 7/1 là khóa cửa. Hơn chục người đang chơi tú lơ khơ bỗng nghe yêu cầu mở cửa cùng tiếng lạch cạch của đồ sắt, thép vang lên. Không thấy ai mở cửa nên vài phút sau cửa phòng bị đạp tung.

"Chẳng nói chẳng rằng, vài người hình như có hơi men xông vào đập phá đồ đạc trong phòng và đánh đấm chúng em. Lúc đó ngoài hành lang vẫn còn khá đông người lạ mặt đứng...", Mạnh nhớ lại và cho biết, mặc dù bị tấn công nhưng nhóm bạn đã kịp chạy thoát ra ngoài, chỉ còn lại mình cậu trong phòng.

Vùng chạy ra ngoài sau trận "mưa đòn", Mạnh lại bị một số người ở hành lang cầm tuýp sắt vụt tới tấp. Hoảng sợ trước đám thanh niên lạ, nam sinh 20 tuổi ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị trượt ngã ở cầu thang bộ. Trước khi bỏ đi, một số tên còn "bồi" thêm cho Mạnh vài cú đá và đe dọa sẽ "xử lý" nếu báo cảnh sát 113.

Có mặt trong phòng thời điểm hỗn loạn đó, Hùng kể, thấy nhóm lạ mặt xông vào tấn công, cậu cùng 2 sinh viên khác nhanh chân kịp đôn nhau lên một hốc trống trên nóc nhà tắm để trốn. Ngồi im trên đó, Hùng nghe được hết mọi âm thanh, lời nói của những người trong cuộc. "Họ đều nói giọng miền Trung. Một tên trong số này còn gợi ý đồng bọn lấy tiền và điện thoại của Mạnh...", nhân chứng kể.

Theo Hùng, cảnh hỗn loạn diễn ra trong phòng chừng 15 phút. Khoảng 10 phút sau, công an xã mới xuất hiện để giải quyết vụ việc. Mạnh - nạn nhân duy nhất của vụ hỗn loạn được bạn bè đưa đến một bác sĩ tư gần đó để sơ cứu vết thương.

Còn nữ sinh tên Ly cho hay, đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên của cô. Trước khi đi thực tập, các sinh viên đã được cảnh báo và nghe kể về nhiều vụ đánh nhau gây thương tích ở đây. Từ khi đến nhập ký túc xá (sáng 7/1) đến lúc diễn ra sự việc cả lớp không xảy ra xích mích với ai.

"Tối đó, do cổng ký túc xá đã khóa nên bọn em không thể tiếp cận ngay được nơi xảy ra vụ việc. Nghe qua điện thoại thông báo bạn Mạnh bị đánh thương nặng, nhóm con gái ai cũng khóc và sợ hãi...", Ly nói.

Nữ sinh này cho hay, khi diễn ra sự việc cô cùng nhiều người khác cố liên lạc với lãnh đạo nhà trường cũng như thầy chủ nhiệm song không được. Ba bảo vệ trường biết việc nhưng cũng không dám vào giải quyết vì tuổi đã cao. Ngay trong đêm, 32 sinh viên gói gém đồ đạc định bắt taxi về Hà Nội song khi ra cổng thấy đông thanh niên lạ mặt nên tất cả đành quay lại ký túc xá. "Đêm đó chúng em không khác gì đi tị nạn. Đồ đạc trong phòng nhiều người còn vứt tung tóe lại...", cô kể.

Theo lời Ly, do không về được Hà Nội, cả nhóm quyết định vào phòng quản lý sinh viên khóa chặt cửa và bật điện chờ đến sáng hôm sau. Trường cũng cảnh báo sinh viên nào bỏ về coi như bỏ học song lớp của Ly đã quyết định viết bản tường trình và cùng nhau ký vào gửi trường.

"Thầy hiệu trưởng đã có lời động viên song chắc chắn em sẽ không dám quay lại cơ sở 1 của trường để rèn nghề. Ai dám chắc khi quay lại tính mạng mình sẽ được an toàn?", một sinh viên khoa Kế toán quả quyết.

Bạn bè đến thăm và động viên Mạnh sớm ổn định sức khỏe để tiếp tục đi học. "Bạn ấy là người hiền lành và chưa gây gổ với bất cứ ai...", một nữ sinh nói. Ảnh: Hà Anh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Hải, Hiệu phó CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp cho biết, trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang công an điều tra, phối hợp làm rõ vụ việc. Những người khả nghi đều được triệu tập lấy lời khai.

Theo ông Hải, khu vực ký túc xá chỉ có sinh viên của trường, người lạ mặt không được vào. "Công an chưa có kết luận về vụ việc. Chúng tôi đang tạm thời cho sinh viên nghỉ thực tập vài hôm, sau khi ổn định sẽ tiếp tục học tập", ông Hải nói và cho hay, trường đang tăng cường lực lượng bảo vệ và công an trực ký túc xá để bảo đảm an toàn cho sinh viên.

Còn lãnh đạo công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, sau vụ hành hung, sinh viên về Hà Nội và xã lại không thông báo ngay nên hôm sau công an huyện mới bắt đầu điều tra. "Sinh viên ở các nơi khác nhau khiến việc triệu tập lấy lời khai rất khó khăn. Kết quả ban đầu cho thấy, vụ hành hung xảy ra giữa sinh viên của trường với nhau", vị trưởng công an nói.

* Tên một số nhân chứng đã được thay đổi