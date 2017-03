Họp báo vụ bắt kẻ nổ súng bắn công an Kon Tum

Chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; bà Y Mửi - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).



Tang vật thu giữ được của Trần Trung Hùng.



Công an tỉnh Kon Tum thông tin, ngày 12-7, Công an TP Kon Tum nhận được đơn trình báo của ông NVS (trú TP Kon Tum) về việc con trai là NVX bị một đối tượng bắt cóc, ép phải chặt ngón tay. Đối tượng xưng tên là Gióng và mang theo súng để uy hiếp.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định được người gây án là Trần Trung Hùng (SN 1987, quê Bắc Ninh, trú tại phường Quyết Thắng, TP Kon Tum). Hùng từng có hai tiền án, rất manh động, luôn tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 18-7, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ký quyết định xác lập chuyên án bí số VK716 để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Trung Hùng.

0 giờ 30 ngày 30-11, sau khi xác định được vị trí Hùng đang lẩn trốn, lực lượng công an tiếp cận, bao vây. Phát hiện bị truy bắt, Hùng dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp trúng đạn bị thương. Đối tượng Hùng sau đó trốn thoát.

Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ đấu tranh với chuyên án. Bộ Công an đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án VK716.

10 giờ 30 ngày 15-12, phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai), ban chuyên án tiến hành bao vây, vận động đối tượng ra đầu thú. Khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ được một khẩu súng AK và một băng đạn có 31 viên; một khẩu súng K59 có bảy viên đạn. Các khẩu súng đều trong trạng thái đạn đã lên nòng.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tiết lộ nhiều thông tin vụ án.



Công an tỉnh Kon Tum cũng cho biết chuyên án đã bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp (đều trú tại Kon Tum) và đang tiếp tục xác minh làm rõ năm đối tượng cư trú tại tỉnh Gia Lai có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết đối tượng Trần Trung Hùng nằm trong một băng nhóm rất nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Hùng còn cho đồng bọn theo dõi lực lượng công an.

“Trong gần một tuần lẩn trốn, chúng tôi đều biết tung tích của Hùng, tuy nhiên vì an toàn của người dân ở xung quanh nên chưa bắt ngay. Chỉ đến ngày 15-12, bằng các nghiệp vụ, phát hiện Hùng đang ở một mình nên tiến hành vây bắt. Lúc bắt được Hùng, các khẩu súng đối tượng mang theo người đạn đã lên nòng sẵn” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin.



Khen thưởng cho ban chuyên án.



Buổi họp báo cũng công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho chín đơn vị tham gia trong ban chuyên án. Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho ban chuyên án.