Họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

Công an tỉnh Hậu Giang đang họp báo thông tin về vụ bà Trần Kiều Trang (SN 1971) thuê người sát hại bà Võ Thị Chiến gây ra cái chết cho cha mình là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc công ty chế biến thức ăn thủy sản tại TP.HCM) tại Hậu Giang vào khuya 4-10 vừa qua.



Trung tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cành sát (Bộ Công An) chủ trì buổi họp báo

Chủ trì buổi họp báo là Trung tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cành sát (Bộ Công An), Thượng tá Lâm Phước Nguyên – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo ban chuyên án. Tham dự họp báo có 21 phóng viên báo, đài và văn phòng đại diện báo đài TW và địa phương.



Thiếu tá Trần Nguyễn Hòa Thơ – Phó phòng tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang tuyên bố lý do buổi họp là cung cấp thông tin về vụ án, đồng thời tổ chức khen thưởng đột xuất cá nhân và tập thể tham gia phá án.

Đại tá Đặng Thanh Giang - Trưởng phòng Hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang thay mặt ban chuyên án thông tin sơ bộ về vụ án đốt xe giết người trên QL61C.



Nghi can Trần Kiều Trang tại công an. Ảnh: N.Tân

Theo Đại tá Giang, khoảng 23 giờ đêm 4-10, Công an tỉnh Hậu Giang nhận tin báo xe cháy trên QL61C. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng đã triển khai các bộ phận nghiệp vụ có mặt tại hiện trường.



Qua xem xét hiện trường, phát hiện vết máu nên ngay trong đêm tổ chức họp khẩn cấp tại công an huyện Châu Thành A - địa bàn xảy ra án.

Sau đó Công an tỉnh trao đổi với C45B để phối hợp và triển khai 1 mũi đi TPHCM để xác minh, một mũi tiếp theo rà soát chung quanh hiện trường để tìm dấu vết và mũi thứ 3 đi xác minh thông tin khu vực Kiên Giang nơi chi nhánh công ty của bị hại. Tổng cộng đã tiếp xúc trên 100 người dân để nắm thông tin và qua 1 ngày xác minh, điều tra đã xác định đây không phải là vụ án bình thường mà là vụ việc phức tạp.

PC45 Công an Hậu Giang báo cáo C45 và Tổng Cục Cảnh sát để phối hợp điều tra và xác định đây là vụ án giết người, hủy hoại tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án.

Qua 13 ngày, qua nỗ lực rà soát, xác minh và điều tra đã đủ căn cứ bắt giữ 6 nghi phạm. Trong đó xác định Trần Thùy Trang, Cai Văn Trung là đầu vụ. Nhóm còn lại là những người gây án thuê.



Trung tướng Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì buổi họp báo. Tham dự cuộc họp còn có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến

Trang khai do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và có quan hệ thân mật với bà Chiến, thời gian gần đây có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến nên đã có y định thuê người đánh dằn mặt.



Cách thời điểm gây án khoảng 4-5 tháng, Trang đã gặp nhóm người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá trên 200 triệu đồng.

Trang thông qua tài xế Cai Văn Trung để nhờ theo dõi bà Chiến và người này đống ý làm "nội gián".



Sáu nghi can tại công an. Ảnh: N.Tân

Ngày 4-10 Trung báo việc ông Ri và bà Chiến đi Kiên Giang và đã giữ liên lạc với nhóm người Bến Tre để họ bám theo gây án.



“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp nên sau khi bắt giữ các nghi phạm, vụ án cho Bộ Công an thụ lý điều tra”, ông Giang thông tin.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thông tin: Khi Công an Hậu Giang báo cáo vụ án, chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã chỉ đạo phối hợp Cục , Vụ của bộ và công an các địa phương vào cuộc.

“Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do xảy ra ở nơi vắng, không có nhân chứng... nhưng bằng sự nỗ lực của anh em, chúng tôi đã bắt giữ các nghi phạm”, Trung tướng Sơn nói.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chia sẻ: "Tính chất vụ án phức tạp. Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến do tranh chấp về tài sản", ông thông tin.



Chủ tịch tỉnh Hậu Giang khen thưởng hai đơn vị phá án

Cũng tại buổi họp cung cấp thông tin, Chủ tịch tỉnh hậu Giang trao tặng Bằng khen cho Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang (kèm theo 50 triệu đồng) do thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án.



