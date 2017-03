Họp báo vụ mang quan tài đi đòi điều tra án mạng

Đại tá Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an: Đoàn công tác của Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra ban đầu đối với vụ việc, xác định kết quả điều tra ban đầu của Công an Vĩnh Phúc là đúng đắn, chính xác. Thời gian tới, cơ quan điều tra phải tiếp tục truy bắt nghi phạm bỏ trốn, xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc này; xác định hung khí gây án của các đối tượng, xác định đúng tội danh với từng bị can. Đối với những người tụ tập, có hành vi kích động, quá khích... cần xem xét điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông. Đặc biệt là các đối tượng không liên quan đến gia đình nạn nhân, có hành vi kích động phải xử lý. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, đại diện gia đình nạn nhân đã nói có những người kích động, thậm chí khẳng định đây không phải là việc của gia đình nạn nhân nữa mà là việc của nhân dân, do đó gia đình không thể kiểm soát được sự việc, ông Tiến cho biết. Chính vì vậy, ông Tiến khẳng định phải điều tra xử lý các hàn