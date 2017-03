Họp báo vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi nghe về gia đình

Lúc 15g chiều nay (22-7), tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin chính thức về việc điều tra, khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chém chết 4 người trong một gia đình ở rẫy C5, bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an; Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền – Cục trưởng Cục C54 (Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng rất đông lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Nghệ A, VKSND tỉnh Nghệ An… đã có mặt tại buổi họp báo.