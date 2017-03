Họp báo vụ vợ con trưởng Ban Dân vận bị sát hại

Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 56 phút ngày 24-10, sau khi đi họp về đến nhà tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức, phát hiện vợ và con trai duy nhất bị sát hại thương tâm tại nhà.

Sau gần một ngày ráo riết điều tra, đến 10 giờ 30 phút ngày 25-10, căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM), là người có quen biết với gia đình nạn nhân (từng nhậu với ông Thường...).

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 26-10, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã tiến hành truy xét, bắt giữ Châu Minh Nhân khi Nhân đang có mặt tại một ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tham dự buổi họp báo có trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo huyện Châu Đức.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bắt đầu phát biểu khai mạc họp báo.



Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao đổi về nội dung vụ án.



Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, trao đổi thông tin về vụ án. Ông cho biết khi xảy ra vụ án công tác xác minh rất khó khăn do địa bàn rộng, truy tìm nhân chứng khó khăn.

Nghi can Châu Minh Nhân mới học hết lớp 9, chưa có tiền án tiền sự, đến nay chỉ xác định mình Nhân gây án.

Nhân quen với gia đình ông Thường cách đây 2 năm khi đến làm sân cỏ nhân tạo. Ông Thường nhiều lần ngồi nhậu và uống cà phê với Nhân. Thời gian gần đây Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên 4 ngày trước khi gây án Nhân xuống Châu Đức. Ông Thường mời Nhân về nghỉ lại nhà mình nhưng Nhân từ chối và ra thuê nhà nghỉ tại xã Bàu Chinh huyện Châu Đức để nghỉ lại.

Ông Hồng thông tin, Nhân không có ý thức việc bị công an truy tìm. Hung thủ ra Bình Định đòi nợ và sáng 26-10 quay lại TP.HCM khi chạy xe đến chỗ làm thì bị bắt

Trả lời PV Pháp Luật TPHCM về 19 viên đạn thu được khi bắt giữ Nhân, ông Hồng cho biết: 19 viên đạn tìm thấy lúc bắt Nhân đang được điều tra làm rõ vì Nhân khai lấy ở nhà ông Thường, tuy nhiên chi tiết này phải xác minh.

Thượng tá Nguyễn Văn Đa trưởng công an huyện Châu Đức trao đổi thêm, việc xác định chính xác Nhân là nghi phạm gây ra vụ sát hại là nhờ thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp. Nhân chứng đã mô tả đúng về Nhân, thời điểm Nhân xuất hiện, rời khỏi hiện trường... Ngoài ra, sau khi bình tĩnh lại ông Thường cũng đã kể về Nhân và đây là cơ sở giúp công an nhận định Nhân là đối tượng tình nghi...

Đại tá Nguyễn Văn Thời cũng cho biết công an tỉnh đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công an, Tỉnh ủy đề xuất khen thưởng nóng các lực lượng cá nhân có thành tích tham gia phá vụ án này. Sau đây, công an tỉnh sẽ tổ chức họp sơ kết rút kinh nghiệm quá trình phá án, từ đó có những khuyến cáo với người dân cần tăng cường cảnh giác khóa cửa cẩn thận, cảnh giác với những đối tượng quen biết nhưng chưa hiểu biết nhiều.

Ông Nguyễn Văn Xinh trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy thông tin công an tỉnh sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Buổi họp báo kết thúc.