Họp khẩn chống lũ, áp thấp lại tiến vào biển Đông

Chiều nay (11-10), tại cuộc họp khẩn ứng phó với tình hình mưa lũ do Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chủ trì cùng với sự tham dự của ngành, địa phương tìm các phương án hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra.



Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, đây là đợt mưa lớn trên diện rộng lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tại cuộc họp này, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thông tin hiện nay đang tiếp tục hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông. Theo dự kiến thì áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào biển Đông vào tối 14-10, đồng thời gây ra mưa lớn cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định.

Ông Cường nhận định, do những ngày này trải khắp các khu vực phía Bắc và miền Trung đã phải hứng chịu mưa lớn lũ quét vì thế khi áp thấp nhiệt đới vào sẽ gây ra nhiều nguy cơ mất oan toàn có thể tiếp tục gây ra lũ ống, lũ quét tại các địa phương.

Cũng tại cuộc họp khẩn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định đây là đợt mưa lớn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây ở nhiều khu vực, địa bàn khác nhau. Một thực tế nữa trong suốt nhiều năm qua mưa lớn thường ít xảy ra trên diện rộng vào tháng 10 cũng như kéo dài nhiều ngày như đợt này.

Ông Cường lý giải về nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn quy mô rộng là do cộng hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh đang tràn về. Điều đáng chú ý lo ngại nhất trong đợt mưa lũ này chính là mối lo an toàn của gần 3.000 hồ đập thủy lợi, bởi vì đa số các hồ đập nước đã ở ngưỡng cao nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, đồng thời các bộ ngành cần phối hợp thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về các phương án đối phó với mưa lũ lần này. Đảm bảo an toàn các hồ đập, di dời dân đến nơi an toàn không được chậm chễ, chủ động và phối hợp để bảo đảm an toàn hồ đập và người dân vùng hạ du.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương không được phép chủ quan, bởi mưa sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, khi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với không khí lạnh.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan phải khẩn trương di dời dân, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các Ban ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công điện chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, chú trọng việc sơ tán dân, tìm kiếm người mất tích; Cung cấp các loại thuốc thiết yếu cho người dân, đảm bảo không xảy ra dịch bệnh tại các vùng bị mưa lũ.

Phó Thủ tướng lưu ý, phải đảm bảo sự vận hành an toàn các công trình hồ chứa, chú ý đến các hồ chất lượng kém, các khu vực có nguy cơ vỡ đập. Bộ NN&PTNT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương thường xuyên kiểm tra, rà soát thường xuyên các công trình hồ đập, thủy điện. Bộ Công Thương chủ động đảm bảo an toàn mạng lưới điện khi có mưa lũ. Theo dõi kỹ diễn biến áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở biển Đông và có nguy cơ phát triển thành bão để chủ động ứng phó.