Hot girl mang thuốc lắc từ TP.HCM về Cần Thơ bị bắt

Ngày 2-1, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự ba người là Tô Thành Nghiệp (25 tuổi), Dương Quách Nguyên (25 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Vân (20 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) vì liên quan đến đường dây tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Lợi, Nguyên và Vân (từ trái qua). Ảnh công an cung cấp

Theo công an, vào khuya 1-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Vân trên đường đi giao thuốc lắc tại đường Trần Văn Khéo. Từ lời khai của Vân, Nghiệp và Nguyên cũng lần lượt sa lưới.



Khám xét nơi ở của những người này, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 70 viên thuốc lắc, 14 gram Ketamin cùng số tiền 106 triệu đồng.

Công an cho biết Lợi, Nguyên, Vân nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Cần Thơ tiêu thụ mà Công an TP Cần Thơ theo dõi điều tra. Trong chuyên án này, công an đã bắt chín người liên quan.

Vân có vẻ mặt ưa nhìn, biết cách ăn mặc như một Hot girl trong đường dây vận chuyển ma túy.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.