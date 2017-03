Hốt gọn nhóm cướp giật hàng chục laptop trên đường phố

* Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, thu giữ 19 laptop, 3 xe máy, 6 dao kiếm, nhiều ĐTDĐ, dây chuyền vàng, tiền và tang vật khác.

Theo tài liệu trinh sát, nhóm cướp thường 2 tên đi trên 1 xe máy, nhưng chúng có 3 xe để luôn thay đổi, nhằm gây khó khăn cho người bị hại và cơ quan chức năng xác định đối tượng.

Vào giờ tan tầm, chúng lòng vòng trên khắp các địa bàn quận, huyện, khi gặp nạn nhân khoác máy tính bên mình, lập tức áp sát, tên ngồi sau dùng dao bài nhẹ nhàng cắt quai đeo là túi laptop của bị hại đã nằm gọn trong tay. Nếu bị truy đuổi, cả hai sẽ sử dụng dao bài và dao nhọn mang trong người chống trả quyết liệt...

Trước tình hình trên, Công an huyện An Dương xác lập chuyên án do Đại tá Trần Quang Hợp, Trưởng Công an huyện trực tiếp làm Trưởng ban đấu tranh triệt phá nhóm cướp giật nguy hiểm này.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã dựng được 3 đối tượng khả nghi gồm: Nguyễn Văn Thịnh (đã có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản), 24 tuổi, ĐKTT tại 10/57, hiện ở số 8/40 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân; Phạm Văn Khang (có 1 tiền án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản, mới ra tù tháng 1/2013), 24 tuổi, ĐKTT tại thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo; hiện ở số 183 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và Lại Minh Tuấn (đối tượng mới bị Công an quận Dương Kinh khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích, nhưng cho áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú), 23 tuổi, ĐKNKTT tại số 44, tổ 16, phường Đằng Hải, quận Hải An, cùng TP Hải Phòng.

Điểm chung cho cả ba là đều nghiện ma túy và rất manh động, hung tợn... Trong đó Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Văn Khang quen nhau trong thời gian thi hành án. Mãn hạn tù, chúng câu kết tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tài liệu thu thập còn cho thấy, các đối tượng thường xuyên bỏ nhà đến ở chung tại một số nhà nghỉ. Hàng tháng nay, hầu như ngày nào chúng cũng cướp giật trót lọt 1 đến 2 vụ, tiêu thụ lấy tiền thuê nhà nghỉ và mua ma túy sử dụng. Riêng tên Khang, tiền kiếm được bằng cướp giật, y còn đem về nhà cho vay nặng lãi.

Không để băng nhóm tội phạm nguy hiểm tiếp tục hoạt động, Ban chuyên án quyết định sớm triển khai phá án. Chiều 5/6, các trinh sát hình sự bám chặt các đối tượng trong chuyên án, khi 2 tên Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Văn Khang đang đi trên chiếc xe máy Exciter trắng, BKS 15B1 - 187.63 do Thịnh (được đồng bọn mệnh danh “cơn lốc đổ thành”) điều khiển.

Đến chân cầu Trạm Bạc, trên QL10, bọn cướp cho xe lượn sát vào một phụ nữ, bằng động tác hết sức điêu luyện, chỉ trong chớp mắt đã cắt dây đeo và giật phắt chiếc túi xách của người bị hại rồi tăng ga phóng về phía chân cầu Kiền.

Đúng lúc 2 tên đang chia tài sản cướp giật được, các trinh sát bất ngờ xuất hiện bắt gọn. Tang vật thu được tại chỗ gồm 1 xe máy Exciter, 2 túi đựng laptop nhãn hiệu “Thủ đô vàng”, 1 ví giả da có nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Hường, 27 tuổi, ở xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng, 2 dao bài và 4 dao nhọn, 1 ĐTDĐ Nokia C3, 1 dây chuyền vàng và 2 triệu đồng.

Ngay sau khi Thịnh và Khang sa lưới, cơ quan công an căn cứ tài liệu điều tra đã bắt giữ đồng bọn của chúng là Lại Minh Tuấn, khi tên này đang hoạt động trên đường, thu giữ chiếc xe Sirius đỏ BKS: 15B1 - 620.37.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét nơi ở của tên Tuấn, thu tiếp chiếc xe Jupiter BKS: 16P7 - 6822, đều là phương tiện chúng sử dụng đi cướp giật, cùng 2 túi đựng laptop, 4 ví và túi xách của phụ nữ và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà nghỉ Thanh Bình ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để tạm trú trong thời gian đi gây án. Các máy laptop cướp được chúng khai đều bán cho Phạm Ngọc Khánh, 29 tuổi, ở số 180E đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Chiều 5/6, lực lượng Công an kiểm tra nơi ở của Phạm Ngọc Khánh, thu giữ 19 laptop các loại. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng: Nhiều người dân thường xuyên mang phương tiện laptop bằng cách đựng bằng túi và khoác trên người.

Thực tế đối tượng giằng thì khó, song với thủ đoạn dùng dao sắc cắt, thì việc cướp giật túi laptop của các nạn nhân lại hết sức đơn giản. Đây là tài sản có giá trị cao, không nên để lộ liễu, mà có thể đựng trong cốp hoặc chằng, kẹp chắc chắn ở võng xe máy.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Khang và Lại Minh Tuấn về tội cướp giật tài sản, đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an TP và Công an các địa phương liên quan, mở rộng điều tra.

Ai là người bị hại trong các vụ cướp giật tương tự thời gian qua cần đến Công an huyện An Dương, ĐT 0313.871801, hoặc Phòng PC45 (số 4 Lê Đại Hành, Hải Phòng) để trình báo.



Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh (CAND)