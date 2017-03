"Hotgirl", nữ sinh Hải Phòng tung tin bị rạch đùi

Ngày 10-4, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tiến hành xác minh điều tra, làm rõ về thông tin nữ sinh bị rạch đùi, tay bằng dao lam.

Theo đó, gần đây, trên các trang mạng cá nhân Facebook đăng tải thông tin và hình ảnh các nữ sinh bị rạch đùi, chân tay như: Trang India, Mai Anh..., gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ nội dung vụ việc. Đồng thời, lực lượng công an đã tăng cường tiến hành tuần tra, mật phục tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn TP Hải Phòng để phòng ngừa tội phạm.

Kết quả, qua rà soát tại Công an các đơn vị, địa phương đến nay chưa phát hiện, tiếp nhận thông tin nào có liên quan đến vụ việc trên. Tiến hành xác minh tại các bệnh viện, trung tâm y tế được biết trong thời gian qua không tiếp nhận, xử lý, điều trị bất kỳ một trường hợp bệnh nhân, nhất là phụ nữ và các cháu nữ sinh nào bị gây thương tích bằng dao lam.

Quá trình tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã xác định người đưa thông tin bịa đặt trên trang mạng cá nhân là Đỗ Huyền Trang (tức Trang “luxy”, SN 1993, ở 51B/37 An Đà, quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng).

Trang “luxy” khai nhận: ngày 1-5, khi Trang đi xe SH màu trắng biển kiểm soát 16P5 - 9988 đến khu vực ngã ba Mê Linh - Lê Chân thì có 2 nam thanh niên đi xe mô tô Gravita màu trắng không rõ biển kiểm soát lên ngang xe và giơ tay về phía Trang làm Trang giật mình bị ngã. Sau đó 2 nam thanh niên đi tiếp; bản thân Trang không bị mất tài sản gì và cũng không bị 2 nam thanh niên trên gây thương tích gì.

Do Trang đã đọc trên mạng về việc có các đối tượng rạch đùi nữ sinh nên Trang nghĩ là bị các đối tượng rạch tay.

Ngoài ra, em Nguyễn Mai Anh (SN 1998, ở 34/65 Lê Lai, quận Ngô Quyền), hiện là học sinh lớp 9A5 Trường THCS Hồng Bàng có kể với bạn bè và báo nhà trường về việc mình bị rạch đùi.

Tuy nhiên, tại PC45, dưới sự giám hộ của anh Nguyễn Văn Duyến (là bố đẻ nữ sinh này), cháu Mai Anh trình bày: Do đọc trên mạng thấy có thông tin về việc 2 nam thanh niên rạch đùi nữ sinh nên khi bị ngã xước chân ở nhà, cháu đã nói trêu với bạn là bị rạch chân và loan truyền thông tin này trong trường.

Cùng với đó, cơ quan công an đã mời các admin của trang mạng Facebook trong diễn đàn “Tổ đội săn lùng hai thằng bệnh hoạn rạch đùi teen girl Hải Phòng” cùng ở quận Ngô Quyền gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, ở 4/2 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất) và Lý Quốc Anh (SN 1990, ở 144/179 Lê Lợi, phường Gia Viên) để điều tra, làm rõ.

Theo 2 admin này, khi thấy thông tin có 2 nam thanh niên rạch đùi nữ sinh nên Tuấn Anh và Quốc Anh đã lập ra trang “Tổ đội săn lùng hai thằng bệnh hoạn rạch đùi teen girl Hải Phòng” nhằm mục đích thu hút, thành lập một nhóm để tổ chức phản đối và truy tìm các đối tượng đã rạch đùi nữ sinh.

Do chỉ được nghe và đọc một số thông tin trên, không biết là có thật hay không nên mới chỉ tổ chức họp, gặp nhau được một lần (ngày 5-5) tại khu vực trước Nhà hát Thành phố để truy tìm 2 nam thanh niên này. Việc đăng bài và hình ảnh trên trang chỉ để cảnh báo và ngăn chặn, còn nội dung các bài viết là do các trang mạng cá nhân khác chia sẻ và được sử dụng đăng lại.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình.

Cũng liên quan đến việc tung tin đồn nữ sinh bị rạch đùi, chiều ngày 9-5, PC45 Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Khánh Thành (SN 1986, ở phường Linh Quang, quận Đống Đa - Hà Nội). Để “câu khách” cho trang mạng xã hội truongxua.vn do mình làm quản trị, Thành đã “chế” lại thông tin cảnh báo rạch đùi ở Nhà hát của Hải Phòng thành Nhà hát Lớn Hà Nội và thêm nhiều thông tin bịa đặt khác gây hoang mang dư luận.

Theo Tr. Đức (NLĐO)