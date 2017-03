Hú hồn vì xe tải mất lái lao thẳng vào nhà dân khi đổ dốc

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 10 (quận 6, TP.HCM) vào ngày 3-3.

Xe tải biển số 50KT – 000.33 do anh Phạm Vinh Hiển (27 tuổi, quê Nghệ An) chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt theo hướng quận 1 về quốc lộ 1. Khi đang đổ dốc cầu Lò Gốm (quận 6), chiếc xe tải bất ngờ mất lái. Anh Hiển cố xử lý nhưng phương tiện lao tự do về phía trước, băng qua vỉa hè và tông mạnh vào căn nhà số 7/6 đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) mới dừng lại.





Phía trước căn nhà hư hỏng sau tai nạn.

Tai nạn không có thương vong về người nhưng phần phía trước căn nhà bị tông đổ sập. Đầu xe tải biến dạng hư hỏng nặng.

CSGT quận 6 có mặt để lập biên bản và điều một xe cứu hộ đến kéo xe gặp nạn đi nơi khác.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.