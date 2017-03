Huế: Giả danh công an phường chặn xe máy giữa đường

Đó là đối tượng Dương Việt Hùng, sinh năm 1991, trú tại số 10 đường Chế Lan Viên, phường Trường An, TP Huế. Tại cơ quan điều tra, Hùng bước đầu khai nhận: Vào lúc 23h ngày 8/8, Hùng điều khiển xe mô tô 75K1-8478 đi nhậu cùng một số đối tượng khác.



Đến 1h sáng ngày 9/8, sau khi nhậu xong ai về nhà đó. Riêng Hùng điều khiển xe máy chạy lòng vòng quanh phường trong tình trạng say xỉn. Khi đến trước số nhà 52 đường Điện Biên Phủ (phường Trường An), Hùng đã giả danh công an phường chặn xe máy người đi vào đường ngược chiều và yêu cầu quay lại.



Đến 4 giờ sáng cùng ngày, Hùng đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và tạm giữ.



Hiện Công an Thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ hành vi giả danh Công an phường chặn xe người đi đường của đối tượng Hùng.





Theo Đại Dương ( DT)