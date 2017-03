‘Hung thần’ xe ben lộng hành quốc lộ 1K

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây nhiều xe ben chở đá lại tiếp tục phóng bạt mạng trên quốc lộ 1K - tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai, Bình Dương với TP.HCM. Thực trạng này được bạn đọc liên tiếp phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

Phập phồng lo né xe ben

Sau nhiều ngày quan sát, chúng tôi nhận thấy hầu hết xe ben chở đá chạy trên quốc lộ 1K đều cơi nới thùng, chạy với tốc độ cao. Không ít xe vì độ thùng quá cao, bạt che chắn không phủ hết khiến đất đá rơi vãi gây bụi mù trời.

Chỉ trong nửa buổi sáng 15-10, đứng trước trụ sở UBND phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An chúng tôi đếm được khoảng 50 xe ben phóng như bay trên quốc lộ 1K, sẵn sàng vượt đèn đỏ ở các ngã ba, ngã tư. Chúng tôi thử bám theo xe ben 61C-115…, dù kim đồng hồ xe máy là 60 km/giờ nhưng chỉ trong chốc lát xe ben đã mất hút (đoạn đường này qua khu dân cư, tốc độ giới hạn 50 km/giờ - PV).

“Để giành đường, các tài xế xe ben hay bấm còi inh ỏi khiến lắm người hốt hoảng dạt vội vào lề đường, nhiều phụ nữ loạng choạng suýt té. Khu vực này đông đúc, bên đường có trường học mà xe ben phóng như vậy thấy khủng khiếp quá. Chúng tôi rất bất an” - ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) lo lắng.

Xe ben tung hoành trên quốc lộ 1K khiến người đi đường rất bất an. Ảnh: VŨ HỘI (chụp ngày 15-10)

Xử cách nào cũng chưa triệt được “hung thần”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Thái Minh Lý, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Dĩ An, xác nhận trên địa bàn còn xuất hiện nhiều xe ben cơi nới thùng, chạy từ sáu mỏ khai thác đá trên địa bàn, qua quốc lộ 1K về TP.HCM. Dù Công an thị xã Dĩ An đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp làm cam kết không được để xe chở quá tải nhưng vẫn chưa ngăn chặn được.

“Tôi khẳng định không có chuyện CSGT bảo kê, để cho xe ben lộng hành. Một số xe ben chở quá tải vẫn chạy trên đường là do lực lượng CSGT còn mỏng. Khi phát hiện có CSGT, tài xế nhanh chóng tấp vào bên đường rồi đóng kín cửa, bỏ đi nơi khác. Xe chở quá tải chủ yếu đi từ hướng Bình Dương vào TP.HCM” - Trung tá Lý thông tin.

Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Dĩ An nhấn mạnh thời gian tới đội của ông sẽ tăng cường lập chốt chặn để kiểm tra xe quá tải. Cùng đó, đề xuất lãnh đạo UBND thị xã rút giấy phép những mỏ đá thường để xe quá tải xuất phát. Tuy nhiên, phía TP.HCM cũng cần tăng cường hỗ trợ xử lý một cách đồng bộ thì mới có kết quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết thanh tra giao thông (TTGT) vẫn thường xuyên phối hợp với CSGT thị xã Dĩ An, với Tổng cục Đường bộ để xử lý xe ben quá tải. Tuy nhiên, cái khó mà TTGT đang gặp phải là bị “cò” theo dõi như hình với bóng. Khi thấy lực lượng kiểm tra rời trụ sở, “cò” liền báo ngay hướng đi để chủ doanh nghiệp biết và cho xe né tránh.

“Khi thấy lực lượng chức năng, các tài xế không cho xe chạy hoặc né đi đường khác. Lúc chúng tôi vừa rút, họ lại chạy ầm ầm như bay, tôi thấy mà khủng khiếp” - ông Vũ cho biết thêm và khẳng định những ngày tới sẽ họp bàn với các đơn vị chức năng để tìm cách xử lý triệt để hiện tượng này.