Hung thủ bắn chết hai người ở Phú Quốc đã bị bắt

Trước đó ngày 2-8, hai đàn em trong nhóm của Tuấn Em là Lê Văn Nghĩa (14 tuổi), Lê Thanh Nhàn (18 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dương Đông) đã bị bắt sau khi tham gia vụ truy sát. Đến tối cùng ngày, công an bắt tiếp Phan Thanh Giang (27 tuổi, quê An Giang) về hành vi không tố giác tội phạm. Giang được xác định là người hỗ trợ đưa Tuấn Em tìm đường tẩu thoát sau khi gây án. Tuấn Em định thuê tàu vượt biển bỏ trốn qua Campuchia nhưng bất thành. Sau khi xác định được nơi ẩn nấp của Tuấn Em, lực lượng công an đã lên phương án vây bắt. Do Tuấn Em có mang theo súng nên trong phương án vây bắt không loại trừ khả năng tiêu diệt nếu nghi can này chống cự.Trong quá trình truy bắt, Tuấn Em kháng cự và bị thương nên được đưa vào BV Đa khoa Phú Quốc để điều trị. Hiện toàn bộ bệnh viện được lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 1-8, Tuấn Em gọi điện thoại cho Nghĩa cùng Nhàn mang mã tấu đến quán bia Lion Garden Beer Club để tìm diệt Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) là người có mâu thuẫn trước đó với Tuấn Em. Sau đó, Nghĩa, Nhàn đến quán bia Lion Garden Beer Club giúp Tuấn Em truy sát Bảo.

Khi Tuấn Em nổ súng bắn Bảo, vô tình đạn lạc trúng một phụ nữ tên Mai (đang mang thai ba tháng) đến quán tổ chức sinh nhật đang đứng nghe điện thoại khiến chị tử vong.