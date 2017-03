Hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng là người Trung Quốc

Chiều 30-12, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Giám đốc Công an TP - Đại tá Lê Văn Tam và Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì với sự tham dự của nhiều báo đài địa phương và TW đóng trên địa bàn. Theo cơ quan công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài. Cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra, sàng lọc nghi can một cách tỉ mỉ. Sau hơn một tháng đã làm rõ vụ án và đối tượng gây án.

Giám đốc Công an TP - Đại tá Lê Văn Tam trong buổi họp báo đã cho biết sau hơn một tháng điều tra, công an đã xác định được đối tượng gây án là Feng Long Chun (hay còn gọi là A Lãng) - quốc tịch Trung Quốc.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án này, qua lấy lời khai đối tượng, năm 2012 A Lãng nhập cảnh vào Việt Nam làm thuê ở Hà Nội tại một công trình xây dựng và kết hôn với chị Vũ Thị Thu H. (công nhân).

Trong quá trình ở Việt Nam, đối tượng này có làm dịch vụ mua bán SIM card điện thoại trên Internet cho các khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

A Lý (tên gọi khác của Li Mu Zi - nạn nhân bị bắn chết) ngoài làm du lịch thì cũng có mua bán SIM card trên mạng bán cho người Trung Quốc. Trong quá trình đó đã có xảy ra tranh chấp làm ăn giữa hai người này. Sau đó, dịch vụ mua bán của A Lãng bị các công ty Trung Quốc cho ngừng hoạt động. A Lãng cho rằng đã bị A Lý "chơi xấu" khi đưa thông tin về Trung Quốc để đình chỉ việc làm của ông này gây thiệt hại về mặt kinh tế. Sau khi tìm hiểu kỹ thì A Lãng lên kế hoạch giết A Lý để trả thù.





Quang cảnh buổi họp báo

Quá trình gây án, A Lãng từ Trung Quốc sang Thái Lan mua một khẩu súng giá 1.500 USD rồi nhập cảnh vào Campuchia theo đường tiểu ngạch. Tiếp đó, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, từ đó di chuyển về Đà Nẵng để gây án.

Đây là đối tượng có nhiều thủ đoạn trong việc thực hiện hành vi phạm tội để tránh việc điều tra của các cơ quan chức năng Việt Nam. A Lãng không theo con đường chính ngạch mà tiểu ngạch nên cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam không phát hiện được. Khi ra Đà Nẵng, A Lãng không lưu trú tại bất kỳ cơ sở lưu trú nào. Đêm hôm trước gây án, ông này ngủ trên... đỉnh đèo để công an khỏi phát hiện. Sáng sớm mới chạy xe máy đến trước nhà A Lý ăn bánh bèo. Khi A Lý xách xe ra thì A Lãng bắn.

Theo lời khai của A Lãng, ông ta đã bỏ súng ở phường Hòa Thuận Đông rồi đón xe vào TP.HCM để thuê xe đò lên Tây Ninh rồi qua Campuchia.

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can.

Như đã thông tin, vào sáng 26-11, hàng trăm người dân sống dọc con hẻm trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe tiếng súng nổ chát chúa phát ra từ trước của nhà số nhà 184/20. Vào thời điểm trên, ông Li Mu Zi đang chuẩn bị đưa con gái đi học thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi trên xe máy, chờ sẵn trước cửa rút súng bắn trúng người. Sau khi bị bắn, người đàn ông này đã được người nhà khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.