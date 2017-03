Hung thủ đến nhà người yêu đòi vàng rồi gây án

Cơ quan công an đã xác định Nam là nghi phạm dùng xăng đốt người yêu rồi gây thương tích cho nhiều người tại căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 13 (quận Gò Vấp). Sau khi gây án, Nam tìm cách chạy lên mái nhà nhằm tẩu thoát thì bị công an và người dân vây bắt. Do Nam cũng bị bỏng và ngộp khói nên được chuyển vào BV 175 cấp cứu. Sáng 3-6, sức khỏe của Nam đã ổn định và được di lý về Công an quận Gò Vấp lấy lời khai ban đầu.





Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: XN

Theo Nam khai nhận, Nam và nạn nhân Đặng Thị Tuyết Trinh có tình cảm sâu đậm. Thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Trinh yêu cầu chia tay. Ngoài ra, Nam còn khai có đưa chị Trinh giữ giúp hai lượng vàng nên sáng 2-6 đến nhà đòi lại. Tuy nhiên, cán bộ điều tra Công an quận Gò Vấp cho rằng đó chỉ là lời khai ban đầu, mang tính một chiều do nghi can khai nhận. Hiện tại chị Trinh và hai nạn nhân còn lại vẫn chưa tỉnh, đang được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 2-6, Nam đến nhà gặp chị Trinh. Cuộc nói chuyện chưa được bao lâu thì cả hai tiếp tục cãi vã. Nam lấy can xăng tạt lên người chị Trinh rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân cháy toàn thân. Hoảng loạn, chị Trinh chạy ngược vào nhà. Anh Nguyễn Văn Tùng (anh rể chị Trinh) thấy vậy vội tìm cách dập lửa. Lập tức, Nam xông đến rút dao thủ sẵn trong người đâm vào vai anh Tùng. Trinh và chị ruột là Đặng Thị Bích Liên (đang mang thai) không thoát được ra ngoài nên bị bỏng nặng, được đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại hiện trường, căn nhà chị Trinh cùng nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bên trong cháy rụi. Ba chiếc xe máy cháy trơ khung. Hai nhà dân liền kề bị ám khói, nám đen. Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe máy nghi của Nam dùng làm phương tiện đến nhà người yêu gây án.

XUÂN NGỌC