"Hung thủ gài thuốc nổ vào xe máy còn giấu điều gì đó"

Chiều 17/1, trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đến công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng và bằng khen cho các lực lượng tham gia phá chuyên án gài mìn gây nổ xe máy. Lãnh đạo công an tỉnh báo cáo tóm tắt về vụ việc và kết quả tháng đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Thìn 2012.