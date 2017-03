Hung thủ giết người, cướp tài sản sa lưới

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Hậu (ngụ thôn Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, sáng 1-10, người dân phát hiện anh Trần Trường Thành (ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) nằm chết bất thường tại nhà riêng. Tại hiện trường, nạn nhân bị chiếc chăn bông trùm kín, phần cổ có nhiều vết bầm tím, bên cạnh là sợi dây điện của chiếc quạt máy. Nhiều tài sản có giá trị của anh Thành biến mất. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để truy tìm hung thủ.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng ngày 1-10. ảnh nhỏ: Hoàng Văn Hậu. Ảnh: TT

Bước đầu xác định Hậu là nghi can gây ra vụ án mạng nói trên nên công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can tại thôn Hải Nam; qua đó phát hiện, lập biên bản thu giữ số tiền gần 200 triệu đồng, hai nhẫn vàng và một dây chuyền kim loại màu vàng. Đây là số tài sản của nạn nhân Thành bị lấy mất.

Khi bị bắt, Hậu khai nhận do có mối quan hệ từ trước với anh Thành nên từ đầu tháng 9-2014 có gọi điện thoại mượn tiền của anh Thành. Anh Thành nhận lời nhưng với điều kiện là Hậu phải trực tiếp vào Đà Nẵng nhận tiền. Ngày 29-9, Hậu đón xe khách vào Đà Nẵng, sau đó bắt xe ôm về nhà riêng gặp anh Thành tại số 07 Hoàng Sỹ Khải (quận Sơn Trà). Sau khi ăn nhậu xong, Hậu nảy sinh ý định giết anh Thành để chiếm đoạt số tài sản của nạn nhân. Lợi dụng lúc anh Thành ngủ say, Hậu dùng sợi dây điện của chiếc quạt siết cổ nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, Hậu lục lọi khắp nhà lấy đi số tiền 200 triệu đồng cùng hai nhẫn vàng và một sợi dây chuyền. Hậu điều khiển xe máy Nouvo của anh Thành (biển số 43E1-112.76) chạy đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bỏ xe lại rồi bắt xe buýt lên bến xe trung tâm TP Đà Nẵng để đón xe khách về quê nhà lẩn trốn.

Hiện cơ quan công an đang di lý Hậu từ Nghệ An vào Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

TẤN TÀI